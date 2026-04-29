ТУРАН: «Кристал Пэлас физически сильнее нас. Мы в Шахтере верим в себя»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию перед матчем 1/2 финала Лиги конференций УЕФА с «Кристал Пэлас».

– Это ответственный момент для нас. Мы знаем силу нашего оппонента, у них отличный тренер. Это сильная команда, которая представляет мировой футбол на самом высоком уровне. Хотим сыграть в свой футбол, сделать собственные шаги и показать себя на поле. У нас хороший опыт и позитивный настрой, при этом понимаем, что легко не будет. Тем не менее, если говорить о завтрашнем матче, мы полны энтузиазма и веры в себя.

– Сейчас конец апреля, и «Шахтер» близок к тому, чтобы завоевать кубок Лиги конференций. Это уже третий розыгрыш турнира, и вы являетесь одним из немногих тренеров, которые дошли до полуфинала. Каким вы видите этот матч и то, что будет дальше?

– Я очень рад, что мы дошли до этого уровня. Я немного мечтатель и никогда не отказываюсь от своих мечт – всегда хочу верить в них и передавать эту веру игрокам. Можно найти много причин говорить, что все могло быть иначе, однако сейчас мы пытаемся дать надежду нашим родным и людям в Украине. Несмотря на войну, люди продолжают водить детей в школу, посещают кафе, живут своей жизнью. Мы показываем, что даже в такое тяжелое время не падаем духом и хотим продемонстрировать всему миру, что не сдаемся, даже если у нас война. Это наша миссия.

– Здесь много болельщиков и представителей медиа из Турции, и мы очень гордимся вами. Как оцениваете свою позицию, ведь в интервью вы подчеркивали, что в этом году «Шахтер» прошел все этапы и среди других клубов сыграл больше всего матчей. Каковы физические кондиции команды и повлиял ли ранний старт сезона на состояние футболистов?

– Большое спасибо! Если говорить о команде, то игроки находятся в отличной физической форме. У нас было очень много интенсивных разговоров, но это все закаляет и учит человека. Это молодежь, ее психологическое состояние крайне важно. Иногда, безусловно, бывает тяжело. Ожидания от них очень высокие, это большая ответственность. Им нелегко, и наши зрители и болельщики не могут поддерживать их так, как в Украине, потому что сейчас мы находимся в другой стране. Футболисты проводят очень много времени в дороге и автобусах, и это тоже тяжело, однако они приняли это и постоянно борются и совершенствуются. Я уверен, что у них все получится, потому что вижу в их глазах желание. Мы должны принять, что «Кристал Пэлас» физически сильнее нас, однако мы верим в себя, будем стараться и знаем, что сделаем все от нас зависящее. Поэтому у меня огромная надежда на следующий матч. Спасибо, что вы здесь с нами. Это подтверждает, что спорт объединяет всех, и поэтому пройти этот путь вместе чрезвычайно важно.

– Как вы помните те ощущения, когда еще были игроком, несмотря на то, что сейчас вы главный тренер? Как можете сравнить эти эмоции? В Турции в 2009 году «Шахтеру» удалось победить в Кубке УЕФА, и если сравнивать те ситуации, то как вы хотите и планируете вести молодых игроков? Сколько вкладываете в их технику и навыки, ведь следующие 90 минут будут крайне важными для команды?

– Прежде всего нужно учитывать, что футболисты – это люди, у которых есть чувства и которые могут допустить ошибку. Они играли в самых больших и лучших командах. Самое важное помнить, что на протяжении 90 минут им не удастся выступать постоянно на одном уровне и будут моменты, когда нужно будет себя переломить. Стараюсь помнить, что это прежде всего люди, и помню это по своей карьере. Нужно опираться на собственные убеждения и качества. Когда кажется, что есть какие-то плохие результаты, не стоит отказываться от личных убеждений, ведь именно эта система привела нас к тому этапу, на котором мы сейчас находимся. Она не зависит от того, какую стратегию мы выбираем. Нужно помнить про энергию, чувства и ощущения, держать это на позитивных вибрациях и просто играть. Уверен, тогда удастся все ошибки исправить и выиграть.

– «Шахтер» в полуфинале Лиги конференций, и у вас уже есть опыт таких матчей. Что делает такие моменты особенными?

– В подобных матчах я всегда говорю о том, что у меня есть определенная мечта. Нужно ждать свой момент и демонстрировать максимум своих возможностей. При этом важно, с какой стороны мы это показываем. Нужно иметь четкое представление о будущем. Я говорю о позитивных сторонах, хотя мы не в одинаковых условиях, у соперника другая ситуация. Наша намного сложнее, и это нужно понимать.

– Фесюн, Марлон Гомес и Педриньо пропускали последние несколько матчей, но прибыли вместе с командой в Краков. Скажите, пожалуйста, готовы ли они к завтрашнему поединку и нет ли каких-то потерь накануне?

– Если речь идет о мышечных травмах, думаю, здесь сложная ситуация. Я постоянно с этими игроками общаюсь, и мы увидим, как это будет выглядеть.

– Мирча Луческу был очень важным тренером. Помните ли вы тот период в футболе и хотели бы как-то провести параллели с этим человеком и передать этот опыт младшим игрокам, а также турецким детям через то, что вы делаете?

– Это был большой человек, и он, безусловно, очень многое сделал для спорта. Его наследие мы всегда будем носить в сердце. А детям хочу сказать, что они самые важные, и ни один матч не важнее их жизни и счастья. Я всегда приглашаю всех детей, чтобы они вместе с родителями могли тренироваться и приобщаться к спорту.

– Вы еще молодой тренер, но готовите команду к полуфиналу еврокубка. Когда вы только начинали этот путь, представляли ли, что этот этап может наступить так быстро? И если говорить о вашем большом опыте как футболиста, то что из него может помочь больше всего?

– Мы не можем знать, как именно доходим до того этапа, на котором сейчас находимся, но я всегда мечтал, чтобы это произошло, и хотел бы, чтобы было еще лучше. Конечно, я хочу, чтобы мы выиграли этот трофей, но для нас самое важное – думать только о завтрашнем матче. Важно то, что будет завтра. Будем двигаться шаг за шагом и думать о будущем, но сейчас видим и готовимся только к завтрашней игре.

– Это первый сезон «Кристал Пэлас» в европейском турнире. Интересно, повлияет ли завтрашний поединок на то, что произойдет через неделю в Лондоне?

– Если думать о более длинной перспективе этого противостояния, мы не можем заходить так далеко, потому что это может создать лишнее давление на команду и сделать завтрашний матч сложнее. Мы хотим победить. Если будем мыслить так, это может привести нас к финалу. Маленькие нюансы могут иметь большое значение, и это будет тяжелая игра. Самый важный сейчас – завтрашний матч, и это первый пункт, который мы видим перед собой.

ВИДЕО. Пресс-конференция Арды Турана и Олега Очеретько