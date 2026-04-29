Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОЧЕРЕТЬКО: «Все в Шахтере собираются проявить себя против Кристал Пэлас»
Лига конференций
29 апреля 2026, 20:59 | Обновлено 29 апреля 2026, 21:30
247
0

247
0
ФК Шахтер. Олег Очеретько

Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько принял участие в пресс-конференции накануне полуфинального матча Лиги конференций УЕФА с «Кристал Пэлас»:

– Завтра, считаю, будет испытание для нас как молодой команды. Хотим играть в свой, атакующий футбол и постараемся порадовать наших болельщиков.

– Перед полуфиналом очень легко эмоционально перегореть еще до начала матча. Как лично пытаешься сохранить правильный баланс эмоций и в целом какое настроение у тебя и команды?

– Настроение отличное. Уже хотим играть, у всех настроение очень позитивное. Хочется также почувствовать классную атмосферу на стадионе от наших болельщиков.

– У «Кристал Пэлас» очень высокая команда, особенно это касается центральных нападающих, а средний рост «Шахтера» ниже. Как будете бороться с этой разницей?

– Да, знаем, что у них очень высокий нападающий, но мы будем играть умом, так сказать, и не будем позволять подавать на него в штрафную зону.

– У тебя непростой путь – через аренды, возвращение в команду, борьбу за место в основном составе. Насколько особенным является момент сейчас представлять клуб в полуфинале еврокубка?

– Действительно, у меня непростой путь к первой команде «Шахтера», я много где был, много где играл. И очень доволен, что представляю эту эмблему, эту команду во главе с Мистером, очень рад, что мы вышли в полуфинал. Хочу добиться с этим клубом только наилучшего результата, вот и все.

– Впервые в этом сезоне будете играть с представителем лиги топ-5, ведь чемпионат АПЛ является самым сильным в мире. Добавляет ли дополнительной мотивации этот фактор – показать себя на уровне такого соперника?

– Да, мы прошли такой путь, очень непростой, тяжелый. У нас каждые два дня переезд в другие страны, мы путешествуем, и это будет сейчас очень непростое испытание – играть против этой команды. Но, конечно, все хотят показать себя против лиг топ-5, особенно против такого клуба, как «Кристал Пэлас».

– У вас будет три сложных по уровню соперника матча в течение семи дней. С учетом этой плотности и сложности графика, не думали ли вы о том, чтобы пожертвовать принципиальным матчем с «Динамо» в чемпионате Украины, чтобы поберечь силы? Ведь ПСЖ прибегает к переносу матчей, «Атлетико» в Ла Лиге играет вторым составом, чтобы поберечь силы, а полуфинал Лиги конференций бывает не на регулярной основе.

– Знаете, нам, так сказать, все равно, когда играть, в какое время – мы максимально отдаемся. Эти переезды делают нас только сильнее. Хотим побеждать. Играем за эту эмблему, за болельщиков, и никто не может расслабиться – все отдаются полностью на футбольном поле, на 100 процентов.

ВИДЕО. Пресс-конференция Арды Турана и Олега Очеретько

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем