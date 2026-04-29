Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Марта в четвертьфинале прошла Линду Носкову и далее поборется с Анастасией Потаповой
На грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) определены обе полуфинальные пары.
Украинская теннисистка Марта Костюк в четвертьфинале выбила Линду Носкову, повесив баранкку во втором сете.
Следующей соперницей украинки будет представительница Австрии Анастасия Потапова – экс-россиянка в четвертьфинале одолела Каролину Плишкову, отыгравшись с 1:3 в решающей партии.
В верхней части сетки в полуфинале сойдутся Хейли Баптист и Мирра Андреева. Американка в четвертьфинале вырвала победу у первой ракетки мира Арины Соболенко, отыграв шесть матчболов. Андреева в четвертьфинале прошла Лейлу Фернандес.
Оба полуфинала состоятся 30 апреля. Баптист и Андреева начнут встречу ориентировочно в 17:00 по Киеву, а Костюк и Потапова – не ранее 22:30.
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Хейли Баптист [30] – 6:2, 2:6, 6:7 (6:8)
Лейла Фернандес [24] – Мирра Андреева [9] – 6:7 (1:7), 3:6
Нижняя часть сетки
Марта Костюк [26] – Линда Носкова [13] – 7:6 (7:1), 6:0
Каролина Плишкова – Анастасия Потапова [LL] – 1:6, 7:6 (7:4), 3:6
WTA 1000 Мадрид. Грунт, Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Хейли Баптист [30] – Мирра Андреева [9]
Марта Костюк [26] – Анастасия Потапова [LL]
