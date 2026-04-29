Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
WTA
29 апреля 2026, 22:59 | Обновлено 29 апреля 2026, 23:02
1

Марта в четвертьфинале прошла Линду Носкову и далее поборется с Анастасией Потаповой

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) определены обе полуфинальные пары.

Украинская теннисистка Марта Костюк в четвертьфинале выбила Линду Носкову, повесив баранкку во втором сете.

Следующей соперницей украинки будет представительница Австрии Анастасия Потапова – экс-россиянка в четвертьфинале одолела Каролину Плишкову, отыгравшись с 1:3 в решающей партии.

В верхней части сетки в полуфинале сойдутся Хейли Баптист и Мирра Андреева. Американка в четвертьфинале вырвала победу у первой ракетки мира Арины Соболенко, отыграв шесть матчболов. Андреева в четвертьфинале прошла Лейлу Фернандес.

Оба полуфинала состоятся 30 апреля. Баптист и Андреева начнут встречу ориентировочно в 17:00 по Киеву, а Костюк и Потапова – не ранее 22:30.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Хейли Баптист [30] – 6:2, 2:6, 6:7 (6:8)
Лейла Фернандес [24] – Мирра Андреева [9] – 6:7 (1:7), 3:6

Нижняя часть сетки

Марта Костюк [26] – Линда Носкова [13] – 7:6 (7:1), 6:0
Каролина Плишкова – Анастасия Потапова [LL] – 1:6, 7:6 (7:4), 3:6

По теме:
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Марта Костюк – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз на матч 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Теннис | 28 апреля 2026, 23:41 72
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!

Хейли Баптист продолжает невероятный путь в столице Испании, пробившись в полуфинал

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 27.04–03.05
Теннис | 29 апреля 2026, 20:26 0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 27.04–03.05
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 27.04–03.05

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Футбол | 29.04.2026, 07:50
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 29.04.2026, 20:30
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Футбол | 29.04.2026, 08:37
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Після тай брейку 7- 1 Марта спіймала кураж , а Носкова просто зникла з корту . Чергова чудова перемога і чудові перспективи на загальну перемогу. Удачі ! 
Ответить
+3
Популярные новости
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
28.04.2026, 07:46 19
Футбол
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
27.04.2026, 21:49
Бокс
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
28.04.2026, 09:52 41
Футбол
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
27.04.2026, 21:50 39
Теннис
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 79
Футбол
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
27.04.2026, 17:11 31
Футбол
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем