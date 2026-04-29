Игрок Кристал Пэлас МАТЕТА: «Отнесемся к этому полуфиналу очень серьезно»
Жан-Филипп Матета надеется снова пинать угловой флажок
Нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета дал интервью перед полуфиналом Лиги конференций против «Шахтера».
«Мы уже очень рады, что вышли в полуфинал. Это важный шаг. Он действительно очень важен, и мы будем бороться за трофей», – заявил Матета.
«Я думаю, что для нападающего важно иметь собственное празднование гола. В детстве я смотрел много видео со Златаном Ибрагимовичем, и помню, как однажды, когда он играл за «Милан», он пнул угловой флажок. Я подумал, что однажды тоже буду пинать угловой флажок. С тех пор я просто продолжаю это делать. Я давал интервью для клубных СМИ, где просил болельщиков кричать «Бум!», когда я пинал угловой флажок. Теперь они так делают, и это замечательно», – добавил игрок.
Матета забил 13 голов в 42 матчах сезона. Его команда прошлым летом добыла свои первые трофеи в клубной истории, выиграв Кубок и Суперкубок Англии.
