Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Кристал Пэлас МАТЕТА: «Отнесемся к этому полуфиналу очень серьезно»
Лига конференций
29 апреля 2026, 22:43 |
Жан-Филипп Матета надеется снова пинать угловой флажок

29 апреля 2026, 22:43
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Филипп Матета

Нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета дал интервью перед полуфиналом Лиги конференций против «Шахтера».

«Мы уже очень рады, что вышли в полуфинал. Это важный шаг. Он действительно очень важен, и мы будем бороться за трофей», – заявил Матета.

«Я думаю, что для нападающего важно иметь собственное празднование гола. В детстве я смотрел много видео со Златаном Ибрагимовичем, и помню, как однажды, когда он играл за «Милан», он пнул угловой флажок. Я подумал, что однажды тоже буду пинать угловой флажок. С тех пор я просто продолжаю это делать. Я давал интервью для клубных СМИ, где просил болельщиков кричать «Бум!», когда я пинал угловой флажок. Теперь они так делают, и это замечательно», – добавил игрок.

Матета забил 13 голов в 42 матчах сезона. Его команда прошлым летом добыла свои первые трофеи в клубной истории, выиграв Кубок и Суперкубок Англии.

Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем