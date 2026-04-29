  4. РИЧАРД РИОС: «Надеюсь, Моуриньо останется в Бенфике»
29 апреля 2026, 22:18 | Обновлено 29 апреля 2026, 22:51
Ричард Риос хочет продолжить работу с 63-летним специалистом

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо может вернуться в «Реал». Его подопечный, опорный полузащитник лиссабонцев Ричард Риос хочет продолжить работу с 63-летним специалистом.

«Надеюсь, что он останется со мной. Каждый день я узнаю от него что-то новое. У него потрясающий характер, и он мотивирует тебя, как никто другой. Его карьера невероятна, он очень долго тренирует и выиграл все. Вы никогда не увидите, чтобы он терял свою мотивацию. Она по-прежнему сильна, как никогда. Это мотивирует меня как игрока хотеть большего», – заявил Риос.

Моуриньо недавно заявил: «Моя следующая цель – вернуть «Бенфику» в Лигу чемпионов». Однако ранее тренер также признал, что «когда сезон закончится, у нас будет 10 дней, чтобы решить, продолжать ли сотрудничество или расстаться».

В «Бенфике» Моуриньо тренирует украинцев. И если вратарь Анатолий Трубин – без вариантов номер один в команде, то у атакующего полузащитника Георгия Судакова большие проблемы с игровым временем.

Руслан Полищук Источник: Goal.com
