Перес нашел тренера для Реала. Он лично проведет переговоры
Жозе Моуриньо является фаворитом на пост коуча испанского гранда
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо является фаворитом на пост коуча мадридского «Реала». Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес планирует провести переговоры с «особенным». В контракте португальского специалиста с «орлами» прописаны отступные в размере 3 миллионов евро.
В составе мадридского гранда выступает украинский голкипер Андрей Лунин. Цвета «Бенфики» защищают Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Ранее сообщалось о том, что в «Бенфике» нашли замену Моуриньо.
