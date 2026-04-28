Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перес нашел тренера для Реала. Он лично проведет переговоры
Испания
28 апреля 2026, 15:10 | Обновлено 28 апреля 2026, 15:50
Жозе Моуриньо является фаворитом на пост коуча испанского гранда

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо является фаворитом на пост коуча мадридского «Реала». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес планирует провести переговоры с «особенным». В контракте португальского специалиста с «орлами» прописаны отступные в размере 3 миллионов евро.

В составе мадридского гранда выступает украинский голкипер Андрей Лунин. Цвета «Бенфики» защищают Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Ранее сообщалось о том, что в «Бенфике» нашли замену Моуриньо.

По теме:
Моуриньо хочет покинуть Бенфику. Он нашел себе новый клуб
Новости для Лунина. Известно, в каком матче Куртуа сможет вернуться на поле
ВИДЕО. Лунин с женой пришли посмотреть на тюнинг своего BMW
Даниил Кирияка Источник: The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда
Футбол | 28 апреля 2026, 10:27 15
Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда
Суркис предложил Пономаренко продлить контракт. Есть ответ форварда

Нападающий сборной Украины намерен обсудить продление сотрудничества после сезона 2025/26

«Делают посмешище». Капитан сборной Австралии раскритиковал действия ФИФА
Футбол | 28 апреля 2026, 14:58 0
«Делают посмешище». Капитан сборной Австралии раскритиковал действия ФИФА
«Делают посмешище». Капитан сборной Австралии раскритиковал действия ФИФА

Джексон Ирвин высказался о Премии мира ФИФА

Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Футбол | 27.04.2026, 18:17
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Футбол | 28.04.2026, 09:52
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 28.04.2026, 08:01
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Навіщо цей «збитий льотчик», його команди давно нічого особливого не демонструють 
Ответить
+1
цирк ))
Ответить
+1
таки треба Маура в Реал, але
відразу готовити на грудень йому заміну,
а також приготувати бабло за розставання з ним. ))
Ответить
0
Моур на те і  SPECIAL ONE ОСОБЛИВИЙ - ЗОЛОТИЙ ТРЕБЛ ІНТЕРА 2010 пам'ятаєте , а Чемпіонство Реала 2012, ну по суті після цього Моур підздувся , ще й як невдало другий захід у Челсі 2013 і вояжі у МЮ та рому то пзц (((
Ответить
0
Популярные новости
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мега-бой
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мега-бой
27.04.2026, 17:59 6
Бокс
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
27.04.2026, 08:53 1
Футбол
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 56
Футбол
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
27.04.2026, 12:21 4
Футбол
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
27.04.2026, 09:17 13
Футбол
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
27.04.2026, 13:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем