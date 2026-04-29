Мелли – о ПСЖ – Бавария: «Вызывает отвращение, футбол стал новой НБА»

Бывший нападающий «Пармы» и сборной Италии Алессандро Мелли остался разочарован полуфиналом Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» (5:4).

«Я пойду против течения, но вызывает отвращение футбол с наличием VAR при отсутствии защиты, опеки и игры в полузащите. Знаете, кто любит этот футбол? Телеканалы, комментаторы и болельщики, которые довольны тем, что видят голы, но ничего не понимают в игре. Современный футбол стал новой НБА», – заявил Мелли.

«Я не говорил, что люблю итальянский футбол. Между матчами «Милан» – «Ювентус» (0:0) и «ПСЖ» – «Бавария» (5:4) я тысячу раз предпочитаю последний. Я просто хочу сказать, что при такой тенденции, когда культура умения защищаться больше не существует на практике, когда правила и VAR меняются с каждой игрой, мы в итоге увидим матчи, заканчивающиеся со счетом 7:5 или 6:6, а то и больше», – добавил Мелли.

Алессандро Мелли забил 44 гола в 203 матчах Серии А за свою карьеру.