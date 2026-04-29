Матч Атлетико – Арсенал находится под угрозой срыва. В чем причина?

29 апреля в Мадриде на стадионе «Метрополитано» должен состояться первый матч полуфинала Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Атлетико» (Испания) и «Арсенал» (Англия).

Однако, как сообщает издание The Touchline, в период матча ожидается сильная гроза с возможными молниями. Из-за неблагоприятных погодных условий игра может быть перенесена на другую дату.

На предыдущих этапах главного еврокубка «Атлетико» не без проблем выбил «Брюгге» (3:3, 4:1), «Тоттенхэм» (5:2, 2:3) и «Барселону» (2:0, 1:2). «Арсенал» в Лиге чемпионов ранее прошел «Байер» (1:1, 2:0) и «Спортинг» (1:0, 0:0).

Ответный матч пока запланирован на 5 мая в 22:00 по киевскому времени.