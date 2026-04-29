Матч Атлетико – Арсенал находится под угрозой срыва. В чем причина?
В Мадриде ожидается мощная гроза
29 апреля в Мадриде на стадионе «Метрополитано» должен состояться первый матч полуфинала Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Атлетико» (Испания) и «Арсенал» (Англия).
Однако, как сообщает издание The Touchline, в период матча ожидается сильная гроза с возможными молниями. Из-за неблагоприятных погодных условий игра может быть перенесена на другую дату.
На предыдущих этапах главного еврокубка «Атлетико» не без проблем выбил «Брюгге» (3:3, 4:1), «Тоттенхэм» (5:2, 2:3) и «Барселону» (2:0, 1:2). «Арсенал» в Лиге чемпионов ранее прошел «Байер» (1:1, 2:0) и «Спортинг» (1:0, 0:0).
Ответный матч пока запланирован на 5 мая в 22:00 по киевскому времени.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: There is a huge storm expected during the game tonight. With potential thunder involved as well. pic.twitter.com/SpTGTyMBYD— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 29, 2026
