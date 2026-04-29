  Диего СИМЕОНЕ: «Госпожа Удача должна быть на нашей стороне»
29 апреля 2026, 19:28 | Обновлено 29 апреля 2026, 19:29
122
0

Диего СИМЕОНЕ: «Госпожа Удача должна быть на нашей стороне»

Главный тренер «Атлетико» поделился ожиданиями от игры с «Арсеналом»

29 апреля 2026, 19:28 | Обновлено 29 апреля 2026, 19:29
122
0
Диего СИМЕОНЕ: «Госпожа Удача должна быть на нашей стороне»
УЕФА. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился своими ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала»:

«Должен ли футбол вознаградить нас Лигой чемпионов? Думаю, мы все люди, и стоит только спросить кого-нибудь – станет понятно, что, как люди, мы все мыслим по-разному. Но я верю, что нам никто ничего не должен, что все нужно зарабатывать и достигать, а для этого нужно работать и добиваться своего, и, конечно, чтобы удача была на твоей стороне.

Мой день рождения? Правда в том, что нет, у меня нет никаких пожеланий. Я испытываю только благодарность. У меня есть возможность провести свой день рождения вместе с тремя детьми, двумя дочерьми, мамой, женой и друзьями всей жизни. Я не в том положении, чтобы просить о чем-либо; я просто хочу поблагодарить и наслаждаться всем, что мне посчастливилось пережить в этой жизни».

Конечно, болельщики рады, что мы снова в полуфинале. Это потрясающе, что «Атлетико» снова в полуфинале Лиги чемпионов, спустя 9 лет (и) после последнего раза, за 14 лет мы сделали это в четвертый раз, если я не ошибаюсь. Это действительно замечательно, это невероятно. И я думаю, что вера, тот восторг и та энергия, которые наши болельщики передают нам, принесут нам огромную пользу.

Нас ждет тяжелый матч против очень сильного соперника, у которого очень хорошо отработанная стратегия стандартных положений.

Мечты о финале? Я всегда говорю, что мечтать — это хорошо, но реальность — это то, что происходит на земле, а то, что происходит на земле, — это то, что мы делаем и что хочет Бог. Вот так мы и ведем себя.

Честно говоря, мы не чувствуем давления. Это не давление. Ответственность — это волнение от того, что мы близки к огромной цели, которой клуб никогда не достигал, и, конечно, да, есть особое волнение. Но подготовка, подготовка к игре, потому что в конце концов это футбольный матч и именно игроки в конечном счете решают судьбу таких матчей благодаря своему классу, своим способностям, своему труду. Мы должны хорошо подготовиться. Мы хотим сыграть матч, который представляем себе, и, как я всегда говорю, вести игру так, чтобы нанести им ущерб там, где, по нашему мнению, мы можем это сделать.

То, что мы делали в плей-офф, которые у нас были, будь то в Кубке Испании или в Лиге чемпионов. Играть с такой интенсивностью, играть в нашем стиле, с нашим наступательным настроем, с той инициативой, которую команда имеет в атаке, и мы будем двигаться дальше оттуда.

Со всем, о чем я должен беспокоиться в отношении «Арсенала», правда в том, что это не оставляет мне места думать о чем-либо другом.

Александр Серлот невероятен. Это игрок, который забивает множество голов год за годом. Когда он в форме, он меняет ход игры для нашей команды. Он нам нужен, так же, как он был нужен на днях во втором тайме, особенно потому, что он воплотил в своей игре все, что нам от него нужно, и он, несомненно, поможет нам в этом матче.

Я не знаю, что у Хулиана Альвареса на уме, и я понимаю, что для такого выдающегося игрока, как Хулиан Альварес, вполне нормально, что его хотят приобрести «Арсенал», «ПСЖ» и «Барселона». Это нормально, потому что он очень хорош.

Приход Лукмана оказал очень положительное влияние на команду. Правда в том, что он привносит что-то особенное в атаку. Он гораздо усерднее работает над своими оборонительными обязанностями. Посмотрим, хорошо ли он восстановится к матчу, ведь за день до игры он еще испытывал некоторый дискомфорт. Так что посмотрим, сможет ли он нам помочь завтра или нет».

Матч «Атлетико» – «Арсенал» состоится 29 апреля в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
ПСЖ шокирован потерей ключевого защитника в матче с Баварией
Мелли – о ПСЖ – Бавария: «Вызывает отвращение, футбол стал новой НБА»
КОКЕ: «Чем ближе матч, тем больше я нервничаю»
Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Атлетико - Арсенал Лига чемпионов Диего Симеоне пресс-конференция
Дмитрий Вус
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Футбол | 29 апреля 2026, 08:18 11
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера

На вратаря претендуют «Интер» и «ПСЖ»

Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Футбол | 29 апреля 2026, 07:50 17
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена

Анатолий Трубин летом покинет клуб

«Для Забарного там не было места». Маркевич о суперматче ПСЖ – Бавария
Футбол | 29.04.2026, 12:17
«Для Забарного там не было места». Маркевич о суперматче ПСЖ – Бавария
«Для Забарного там не было места». Маркевич о суперматче ПСЖ – Бавария
Эксперт объяснил, почему Шахтер устроит ничья в матче с Кристал Пелас
Футбол | 29.04.2026, 19:30
Эксперт объяснил, почему Шахтер устроит ничья в матче с Кристал Пелас
Эксперт объяснил, почему Шахтер устроит ничья в матче с Кристал Пелас
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 29.04.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Популярные новости
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
27.04.2026, 21:50 39
Теннис
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
28.04.2026, 07:02 3
Футбол
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
27.04.2026, 17:11 31
Футбол
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 78
Футбол
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 42
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
28.04.2026, 07:46 19
Футбол
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
28.04.2026, 11:49 3
Теннис
