Диего СИМЕОНЕ: «Госпожа Удача должна быть на нашей стороне»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился своими ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала»:

«Должен ли футбол вознаградить нас Лигой чемпионов? Думаю, мы все люди, и стоит только спросить кого-нибудь – станет понятно, что, как люди, мы все мыслим по-разному. Но я верю, что нам никто ничего не должен, что все нужно зарабатывать и достигать, а для этого нужно работать и добиваться своего, и, конечно, чтобы удача была на твоей стороне.

Мой день рождения? Правда в том, что нет, у меня нет никаких пожеланий. Я испытываю только благодарность. У меня есть возможность провести свой день рождения вместе с тремя детьми, двумя дочерьми, мамой, женой и друзьями всей жизни. Я не в том положении, чтобы просить о чем-либо; я просто хочу поблагодарить и наслаждаться всем, что мне посчастливилось пережить в этой жизни».

Конечно, болельщики рады, что мы снова в полуфинале. Это потрясающе, что «Атлетико» снова в полуфинале Лиги чемпионов, спустя 9 лет (и) после последнего раза, за 14 лет мы сделали это в четвертый раз, если я не ошибаюсь. Это действительно замечательно, это невероятно. И я думаю, что вера, тот восторг и та энергия, которые наши болельщики передают нам, принесут нам огромную пользу.

Нас ждет тяжелый матч против очень сильного соперника, у которого очень хорошо отработанная стратегия стандартных положений.

Мечты о финале? Я всегда говорю, что мечтать — это хорошо, но реальность — это то, что происходит на земле, а то, что происходит на земле, — это то, что мы делаем и что хочет Бог. Вот так мы и ведем себя.

Честно говоря, мы не чувствуем давления. Это не давление. Ответственность — это волнение от того, что мы близки к огромной цели, которой клуб никогда не достигал, и, конечно, да, есть особое волнение. Но подготовка, подготовка к игре, потому что в конце концов это футбольный матч и именно игроки в конечном счете решают судьбу таких матчей благодаря своему классу, своим способностям, своему труду. Мы должны хорошо подготовиться. Мы хотим сыграть матч, который представляем себе, и, как я всегда говорю, вести игру так, чтобы нанести им ущерб там, где, по нашему мнению, мы можем это сделать.

То, что мы делали в плей-офф, которые у нас были, будь то в Кубке Испании или в Лиге чемпионов. Играть с такой интенсивностью, играть в нашем стиле, с нашим наступательным настроем, с той инициативой, которую команда имеет в атаке, и мы будем двигаться дальше оттуда.

Со всем, о чем я должен беспокоиться в отношении «Арсенала», правда в том, что это не оставляет мне места думать о чем-либо другом.

Александр Серлот невероятен. Это игрок, который забивает множество голов год за годом. Когда он в форме, он меняет ход игры для нашей команды. Он нам нужен, так же, как он был нужен на днях во втором тайме, особенно потому, что он воплотил в своей игре все, что нам от него нужно, и он, несомненно, поможет нам в этом матче.

Я не знаю, что у Хулиана Альвареса на уме, и я понимаю, что для такого выдающегося игрока, как Хулиан Альварес, вполне нормально, что его хотят приобрести «Арсенал», «ПСЖ» и «Барселона». Это нормально, потому что он очень хорош.

Приход Лукмана оказал очень положительное влияние на команду. Правда в том, что он привносит что-то особенное в атаку. Он гораздо усерднее работает над своими оборонительными обязанностями. Посмотрим, хорошо ли он восстановится к матчу, ведь за день до игры он еще испытывал некоторый дискомфорт. Так что посмотрим, сможет ли он нам помочь завтра или нет».

Матч «Атлетико» – «Арсенал» состоится 29 апреля в 22:00 по киевскому времени.