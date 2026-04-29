Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь Кристал Пэлас: «Победа над киевским Динамо – особенный вечер»
Лига конференций
29 апреля 2026, 19:38 |
930
0

Вратарь Кристал Пэлас: «Победа над киевским Динамо – особенный вечер»

Дин Хендерсон заявил, что его команде нечего терять

ФК Кристал Пэлас. Дин Хендерсон

Вратарь «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон перед матчем с «Шахтером» в Лиге конференций вспомнил о матче первого тура с киевским «Динамо» (2:0).

«Трудно выразить это словами, потому что, очевидно, мы превзошли все ожидания. Я думаю, что в конечном итоге, когда мы подходим к решающей стадии сезона с этой группой игроков, мы показываем себя с лучшей стороны. В конечном счете, нам абсолютно нечего терять, поэтому мы постоянно повторяем друг другу: наслаждайтесь и не замирайте на месте – просто принимайте все как есть. Я не думаю о том, чтобы поднять кубок. Я больше думаю о процессе того, как мы к нему идем. Мы знаем, что «Шахтер» будет очень сильным соперником», – заявил Хендерсон.

«Самый яркий момент? Это, безусловно, домашний матч с «Фиорентиной». Конечно, первая победа над киевским «Динамо» в октябре тоже – это был особенный вечер. Домашний матч с АЗ был особенным, потому что нам нужно было выиграть эту встречу, чтобы вернуться в строй», – добавил вратарь.

Матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас» состоится в четверг и начнется в 22:00.

Кристал Пэлас Дин Хендерсон Динамо Киев Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Кристал Пэлас
Руслан Полищук Источник: ФК Кристал Пэлас
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем