Вратарь Кристал Пэлас: «Победа над киевским Динамо – особенный вечер»

Вратарь «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон перед матчем с «Шахтером» в Лиге конференций вспомнил о матче первого тура с киевским «Динамо» (2:0).

«Трудно выразить это словами, потому что, очевидно, мы превзошли все ожидания. Я думаю, что в конечном итоге, когда мы подходим к решающей стадии сезона с этой группой игроков, мы показываем себя с лучшей стороны. В конечном счете, нам абсолютно нечего терять, поэтому мы постоянно повторяем друг другу: наслаждайтесь и не замирайте на месте – просто принимайте все как есть. Я не думаю о том, чтобы поднять кубок. Я больше думаю о процессе того, как мы к нему идем. Мы знаем, что «Шахтер» будет очень сильным соперником», – заявил Хендерсон.

«Самый яркий момент? Это, безусловно, домашний матч с «Фиорентиной». Конечно, первая победа над киевским «Динамо» в октябре тоже – это был особенный вечер. Домашний матч с АЗ был особенным, потому что нам нужно было выиграть эту встречу, чтобы вернуться в строй», – добавил вратарь.

Матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас» состоится в четверг и начнется в 22:00.