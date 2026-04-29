КОСТЮК: «Носкова – мощная. Выложусь на полную и посмотрим, что получится»

Украинская теннисистка Марта Костюк в комментарии Tennis Channel прокомментировала победу над Кэти Макнелли в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде, рассказала о проекте School Match Point, а также высказалась о предстоящем поединке против Линды Носковой:

– Марта, ты играла феноменально. Мне показалось, что в матче с Макнелли, особенно на приеме второй подачи, ты была очень агрессивна. Ты выиграла 77 % этих очков. Это, наверное, было для тебя важной целью сегодня.

– Я думаю, что Кэти тоже очень хорошо играла на приеме. И я всегда чувствовала давление, поэтому старалась делать то же самое. Я старалась рисковать. Мне кажется, что из-за более низкой температуры мяч отскакивал по-другому, или я просто немного лучше привыкла к условиям. Но я смогла это сделать. Мне кажется, что в предыдущих матчах я не могла делать это так легко, потому что это казалось более рискованным. Поэтому я очень рада, что сегодня все получилось.

– Когда становится немного холоднее, переходите ли вы на ракетку с более мягким натяжением, если чувствуете, что все становится немного сложнее?

– Мы готовимся к этому перед матчем. Мы стараемся предсказать, какая будет погода, какая будет температура. Я не очень привередлива в отношении натяжения струн. Натяжение – это, пожалуй, последнее, в чем я буду искать вину, если, конечно, это не экстремальный случай. Я играю так, как получается. Не думаю, что я бы сменила ракетку на более мягкую или что-то в этом роде. Я просто продолжу играть, возможно, больше корректируя игру, а не ракетку. И все.

– Ты играла с Кэти на прошлой неделе, и там было три сета. Ты чувствовала себя очень комфортно после первого сета. Как бы ты сравнила характер этого матча с тем? Пробовала ли она что-то новое?

– Думаю, когда я выходила на матч в Руане, я была немного медленнее в начале. Она была очень вдохновлена, и я помню ее разминку. Я подумала: «Вау». Я была поражена той интенсивностью. Думаю, я также не делала правильных выборов в первом сете в Руане. Потом я изменила тактику, и это сработало здесь. Я чувствовала, что должна выйти на матч более энергичной, гораздо более острой. И это сработало хорошо. Думаю, Кэти тоже играла очень хорошо. Я была очень уверена. Я пыталась снова использовать этот рост и то, что я могу делать здесь. Но, честно говоря, счет не отражает реального положения дел, потому что матч длился, думаю, около полутора часов или что-то в этом роде, а это нелегкий матч.

– И вам пришлось отыграть много брейк-пойнтов. Результат мог быть любым. Теперь вы в четвертьфинале, как мы уже упоминали, на прошлой неделе вы выиграли трофей в Руане. Сейчас у вас действительно хорошая серия. Когда вы находитесь в такой серии, опишите, как это ощущается? Ритм, рутина...

– Я стараюсь не слишком сосредотачиваться на этой серии, хотя раньше у меня такого не было. Но я просто стараюсь сосредоточиться на вещах, которые могу контролировать, и просто делать свою работу. Потому что когда я начинаю сосредотачиваться на результате или итоге, я начинаю больше нервничать, просто потому что это вещи, которые я не могу контролировать.

Просто стараюсь оставаться как можно более отстраненной, когда не играю матчи, а только тренируюсь. Потому что турниры сейчас такие длинные, что я иногда действительно стараюсь забыть, что приехала куда-то на турнир, и просто отдыхаю и наслаждаюсь временем вне корта. Сосредотачиваюсь только тогда, когда нужно.

– Марта, я всегда очень одобряю, когда игроки используют свою платформу, чтобы помогать другим. Расскажите нам немного о «School Match Point».

– Это проект, которым я, пожалуй, горжусь больше всего. Мы внедряем теннис в уроки физического воспитания. Эта идея заимствована у USDA. Они были очень щедры, поделившись ею с нами, и я очень рада, что мы уже охватили один регион в Украине – а именно Львов и Львовскую область. Мы бы очень хотели расшириться и охватить всю Украину. Я думаю, что это помогает повысить популярность, помогает сделать этот вид спорта более заметным, чем что-либо другое, ведь теннис в Украине все еще остается очень элитным видом спорта.

Возможность дать детям шанс хотя бы попробовать этот вид спорта — возможно, они захотят этим заниматься дальше. Я очень горжусь этим, очень горжусь командой, которая над этим работает, и всеми, кто делает пожертвования, кто помогает, кто верит в этот проект. И, как я уже сказала, мне интересно, насколько это будет развиваться. И, надеюсь, у нас будет не семь девушек в топ-100 рейтинга WTA, а 17, возможно, больше, возможно, и парни тоже.

– В четвертьфинале вы сыграете против Линды Носковой. Скажите о ней несколько слов. Она одержала довольно впечатляющую победу над Коко Гофф. У нее очень мощная игра.

– Я разговаривала с Сандрой, и до начала моего матча я не знала, что буду играть против нее. Мы смотрели тай-брейк, и Сандра говорит: «Мне просто интересно, ты когда-нибудь играла против нее?» А я говорю: «Знаешь, не думаю», потому что я столько раз тренировалась с ней, что кажется, будто я играла против нее в реальном матче, хотя это не так. Конечно, четвертьфинал на турнире серии 1000 – это всегда невероятное ощущение. Я с нетерпением жду матча. Линда – очень сильная теннисистка. Я, конечно, выложусь на полную, и посмотрим, что из этого получится.