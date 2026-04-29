  4. Игрок Баварии: «Эмоциональные качели. Они игроки мирового уровня»
29 апреля 2026, 15:20 | Обновлено 29 апреля 2026, 15:22
Игрок Баварии: «Эмоциональные качели. Они игроки мирового уровня»

Йосип Станишич – о поражении в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Йосип Станишич

Игрок мюнхенской «Баварии» Йосип Станишич с гордостью высказался о проигранном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (4:5). Защитник отметил возвращение команды в игру после счета 2:5.

«Бывают такие моменты в матче, когда все складывается в твою пользу, и тогда можно изменить ход игры, но это также может обернуться в их пользу, и они могут отыграться. Это тяжелый матч, настоящие эмоциональные качели, но также нужно отдать должное ПСЖ. Сегодня в атаке они были великолепны в определённые моменты.

Когда у них появлялся шанс, они им пользовались – именно это делают игроки мирового уровня. Для нейтрального зрителя это был отличный матч, конечно, не для нас, но то, как мы вернулись в игру после 2:5, было непросто.

Поэтому я невероятно горжусь нами. Это был не наш лучший матч, но, несмотря ни на что, мы возвращаемся домой с осознанием, что все возможно», – сказал Йосип.

Вторая встреча между командами состоится 6 мая в Мюнхене, начало в 22.00.

Андрей Витренко Источник: Footmercato
