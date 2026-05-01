Лион принял решение о будущем Яремчука. Есть одно условие

Французский «Лион» готов полностью выкупить контракт нападающего Романа Яремчука у «Олимпиакоса».

По данным источника, клуб готов выкупить контракт украинца, если обеспечит себе участие в Лиге чемпионов.

В «Лионе» отмечают, что Яремчук подходит клубу и по финансовым параметрам – его зарплатная структура не создает давления на бюджет, а адаптация в коллективе прошла без проблем.

«Лион» сейчас занимает третье место в Лиге 1, что дает команде право сыграть в следующем розыгрыше основного этапа Лиги чемпионов, правда отрыв от пятого места составляет всего одно очко.