  4. Лион принял решение о будущем Яремчука. Есть одно условие
01 мая 2026, 04:32
Лион принял решение о будущем Яремчука. Есть одно условие

Клуб выкупит украинца, если обеспечит себе участие в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Французский «Лион» готов полностью выкупить контракт нападающего Романа Яремчука у «Олимпиакоса».

По данным источника, клуб готов выкупить контракт украинца, если обеспечит себе участие в Лиге чемпионов.

В «Лионе» отмечают, что Яремчук подходит клубу и по финансовым параметрам – его зарплатная структура не создает давления на бюджет, а адаптация в коллективе прошла без проблем.

«Лион» сейчас занимает третье место в Лиге 1, что дает команде право сыграть в следующем розыгрыше основного этапа Лиги чемпионов, правда отрыв от пятого места составляет всего одно очко.

По теме:
ФОТО. Нападающий Реала не хочет, чтобы его сын был футболистом
ФОТО. Жена Забарного покрасовалась на улицах Парижа
Компани обратился к болельщикам Баварии, купившим билеты на матч с ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: Sport.fr
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 30 апреля 2026, 05:32 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

Обнародованы стартовые составы на матч Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 30 апреля 2026, 20:50 26
Обнародованы стартовые составы на матч Шахтер – Кристал Пэлас
Обнародованы стартовые составы на матч Шахтер – Кристал Пэлас

Первый полуфинал Лиги конференций стартует уже в 22:00 по киевскому времени

Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Футбол | 30.04.2026, 07:35
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Футбол | 30.04.2026, 21:22
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
ФОТО. Наконец-то встретились. Лунин с женой снова посетили матч Костюк
Теннис | 01.05.2026, 04:27
ФОТО. Наконец-то встретились. Лунин с женой снова посетили матч Костюк
ФОТО. Наконец-то встретились. Лунин с женой снова посетили матч Костюк
Головне щоб Яремчуку подобалось в Ліоні
Популярные новости
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
Турки Аль-Шейх подписал контракт на один из самых больших боев в мире
Турки Аль-Шейх подписал контракт на один из самых больших боев в мире
29.04.2026, 05:22
Бокс
Усик разочаровал чемпиона мира своим поступком
Усик разочаровал чемпиона мира своим поступком
29.04.2026, 03:02
Бокс
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 104
Футбол
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
29.04.2026, 07:50 24
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29.04.2026, 15:38 6
Футбол
