Лига 1 задала вопрос после выдающегося матча Яремчука за Лион

Украинский нападающий Роман Яремчук стал одним из героев матча 31-го тура Лиги 1, оформив дубль за «Лион» в поединке против «Осера» (3:2).

Пресс-служба Лиги 1 отреагировала на выступления украинского нападающего в этом матче.

«Это был лучший матч Романа Яремчука за «Лион»?», – говорится в сообщении Лиги 1.

Футболист провел 8 матчей в Лиге 1, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу, при этом выходил в стартовом составе лишь 5 раз.

Ранее сообщалось, что Яремчук может покинуть «Лион» из-за финансовых проблем французского клуба.