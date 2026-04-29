Лига 1 задала вопрос после выдающегося матча Яремчука за Лион
Украинец забил два гола в ворота «Осера»
Украинский нападающий Роман Яремчук стал одним из героев матча 31-го тура Лиги 1, оформив дубль за «Лион» в поединке против «Осера» (3:2).
Пресс-служба Лиги 1 отреагировала на выступления украинского нападающего в этом матче.
«Это был лучший матч Романа Яремчука за «Лион»?», – говорится в сообщении Лиги 1.
Футболист провел 8 матчей в Лиге 1, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу, при этом выходил в стартовом составе лишь 5 раз.
Ранее сообщалось, что Яремчук может покинуть «Лион» из-за финансовых проблем французского клуба.
Le meilleur match de Roman Yaremchuk avec l'@OL ? 🇺🇦 pic.twitter.com/IQbkswhZlG— Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) April 27, 2026
