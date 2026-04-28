28 апреля 2026, 07:02 |
2201
0

Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука

Клуб хочет оставить украинца, но испытывает финансовые проблемы

28 апреля 2026, 07:02 |
2201
0
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий Роман Яремчук присоединился к «Лиону» зимой на правах аренды из «Олимпиакоса».

По данным источника, во французском клубе ценят его профиль и рассматривают возможность продолжения сотрудничества. Проблема заключается в том, что опция выкупа, установленная на уровне 5 миллионов евро, уже выглядит слишком дорогой. Внутри клуба идея полноценного трансфера существует, но финансовые трудности блокируют ее реализацию.

Футболист провел 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу, при этом выходил в стартовом составе лишь 5 раз — это стабильные, но не выдающиеся показатели.

Клуб, несмотря на улучшение управления в последнее время, остается в сложном финансовом положении. Опция на Яремчука формально остается, но решение будет зависеть от финансов.

Дмитрий Олийченко Источник: Sport.fr
