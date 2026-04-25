25 апреля 2026, 20:43
2095
0

Фонсека отреагировал на дубль Яремчука в матче за Лион

Украинец огорчил «Осер»

25 апреля 2026, 20:43 |
2095
0
Фонсека отреагировал на дубль Яремчука в матче за Лион
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Украинский нападающий Роман Яремчук стал одним из героев матча 31-го тура Лиги 1, забив два гола за «Лион» в поединке против «Осера» (3:2).

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека высоко оценил выступление украинца, упомянув его на послематчевой пресс-конференции.

«Сегодня я должен отдать должное Роману Яремчуку, который забил два гола и провел очень хороший матч», – сказал Фонсека.

Напомним, что Яремчук присоединился к «Лиону» в начале февраля. С тех пор он уже сыграл 11 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

