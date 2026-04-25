Фонсека отреагировал на дубль Яремчука в матче за Лион

Украинский нападающий Роман Яремчук стал одним из героев матча 31-го тура Лиги 1, забив два гола за «Лион» в поединке против «Осера» (3:2).

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека высоко оценил выступление украинца, упомянув его на послематчевой пресс-конференции.

«Сегодня я должен отдать должное Роману Яремчуку, который забил два гола и провел очень хороший матч», – сказал Фонсека.

Напомним, что Яремчук присоединился к «Лиону» в начале февраля. С тех пор он уже сыграл 11 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.