Лучший на поле. Известна оценка Яремчука за дубль в чемпионате Франции

Украинский нападающий «Лиона» Роман Яремчук узнал оценки за матч чемпионата Франции с «Осером», в котором он оформил дубль.

«Ткачи» благодаря забитым мячами своего бомбардира победили со счетом 3:2.

Украинский форвард вышел на поле в стартовом составе и отличился двумя забитыми мячами. Он стал лучшим по версии статистических порталов SofaScore и WhoScored, получив оценки 8.8 и 8,6 соответственно.