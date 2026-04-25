Франция25 апреля 2026, 19:12
879
1
Лучший на поле. Известна оценка Яремчука за дубль в чемпионате Франции
Украинец дважды поразил ворота «Осера»
25 апреля 2026, 19:12 | Обновлено 25 апреля 2026, 19:55
879
Украинский нападающий «Лиона» Роман Яремчук узнал оценки за матч чемпионата Франции с «Осером», в котором он оформил дубль.
«Ткачи» благодаря забитым мячами своего бомбардира победили со счетом 3:2.
Украинский форвард вышел на поле в стартовом составе и отличился двумя забитыми мячами. Он стал лучшим по версии статистических порталов SofaScore и WhoScored, получив оценки 8.8 и 8,6 соответственно.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
так тримати!
