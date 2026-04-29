Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь Суркис вышел с обращением к одному из главных старожилов Динамо
Украина. Премьер лига
29 апреля 2026, 15:27 |
917
1

Игорь Суркис вышел с обращением к одному из главных старожилов Динамо

Президент киевского клуба поздравил Анатолия Колошу, который 41 год находится в структуре клуба

ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Во вторник, 29 апреля, исполнилось 75 лет ведущему специалисту по уходу и эксплуатации спортивных газонов киевского «Динамо» Анатолию Колоше.

Анатолий Яковлевич – один из главных старожилов «бело-синего» клуба, который в течение 41 года своим профессионализмом, опытом и знаниями помогает «Динамо».

От имени клуба к юбиляру официально обратился президент Игорь Суркис:

«Уважаемый Анатолий Яковлевич! Динамовская семья поздравляет Вас с Днем рождения!

Ваше имя уже давно стало неотъемлемой частью истории клуба и стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского. Более 40 лет Вы посвятили работе агронома, директора нашей арены и заместителя директора, вкладывая в свое дело профессионализм, ответственность и любовь к футболу.

Именно благодаря Вашему ежедневному труду поле стадиона всегда оставалось одним из лучших в Украине и получало высокую оценку футболистов, тренеров и специалистов. Обычно находясь «за кадром», вы вносили большой вклад в футбольные успехи динамовских команд всех возрастов – от детских до основной.

Сегодня, занимая должность ведущего специалиста по уходу и эксплуатации спортивных газонов клуба, Вы продолжаете преданно работать на благо клуба, передавая свой бесценный опыт и оставаясь примером профессионализма и преданности делу.

В «Динамо» Вас искренне ценят и глубоко уважают за многолетний добросовестный труд, весомый вклад в развитие клубной инфраструктуры и преданность клубу.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия, неисчерпаемой энергии и много счастливых лет рядом с родным клубом. Пусть каждый день доставляет радость, уважение коллег и новые поводы для гордости!» – обратился Суркис.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Суркис Анатолий Колоша день рождения
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
памятаю стан газону на матчі проти Руха
дядько профі своєї справи
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем