Игорь СУРКИС: «Мы должны понимать, что это большая потеря для нас»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис похвалил свою команду, которая вырвала победу в матче чемпионата Украины против криворожского «Кривбасса».

Функционер признался, что «бело-синим» удалось одолеть соперника со счетом 6:5 несмотря на то, что главный тренер Игорь Костюк не мог рассчитывать на пятерых травмированных игроков:

– Как думаете, зная Игоря Костюка, Андрея Ярмоленко, Виталия Буяльского, что могло случится в раздевалке во время перерыва? Какой там был разговор?

– Реакция была правильной, и ребята, вышедшие на поле – Караваев, Ярмоленко, Буяльский – доказали, что они великие мастера, ведущие за собой молодежь.

Не забывайте, что Редушко 18 лет, Пономаренко 20 лет, Захарченко 19 лет. Мы должны также понимать, что несколько опытных футболистов не могли сыграть: Попов, Тымчик, Михайленко, Бражко, Кабаев. Это большая потеря для нас. Дубинчак сыграл только второй раз после травмы.

Когда молодые ребята выходят по одному на 20-30 минут или на всю игру – это одно, а когда выходят сразу пять молодых ребят, они не знают, что такое накал Премьер-лиги.

Хвала игрокам, вытянувшим этот матч. Еще раз подчеркиваю: «Динамо» априори не может пропускать пять голов, – сказал Суркис.