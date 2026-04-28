Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игорь СУРКИС: «Мы должны понимать, что это большая потеря для нас»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2026, 14:11 |
Президент киевского клуба – о травмах Попова, Тымчика, Михайличенко, Бражко и Кабаева

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис похвалил свою команду, которая вырвала победу в матче чемпионата Украины против криворожского «Кривбасса».

Функционер признался, что «бело-синим» удалось одолеть соперника со счетом 6:5 несмотря на то, что главный тренер Игорь Костюк не мог рассчитывать на пятерых травмированных игроков:

– Как думаете, зная Игоря Костюка, Андрея Ярмоленко, Виталия Буяльского, что могло случится в раздевалке во время перерыва? Какой там был разговор?

– Реакция была правильной, и ребята, вышедшие на поле – Караваев, Ярмоленко, Буяльский – доказали, что они великие мастера, ведущие за собой молодежь.

Не забывайте, что Редушко 18 лет, Пономаренко 20 лет, Захарченко 19 лет. Мы должны также понимать, что несколько опытных футболистов не могли сыграть: Попов, Тымчик, Михайленко, Бражко, Кабаев. Это большая потеря для нас. Дубинчак сыграл только второй раз после травмы.

Когда молодые ребята выходят по одному на 20-30 минут или на всю игру – это одно, а когда выходят сразу пять молодых ребят, они не знают, что такое накал Премьер-лиги.

Хвала игрокам, вытянувшим этот матч. Еще раз подчеркиваю: «Динамо» априори не может пропускать пять голов, – сказал Суркис.

По теме:
ФОТО. Украинская футбольная журналистка впечатлила красотой
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Кирилл Ковалец провел 250-й матч в карьере
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
Футбол | 27 апреля 2026, 17:11 30
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины

В шорт-листе находятся имена Мирона Маркевича, Игора Йовичевича и Андреаса Мальдеры

Защитник Зари: «Я выполнил указание Скрипника»
Футбол | 28 апреля 2026, 12:21 0
Защитник Зари: «Я выполнил указание Скрипника»
Защитник Зари: «Я выполнил указание Скрипника»

Луганчане победили неудобного соперника

Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Бокс | 27.04.2026, 14:37
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Скандал в Бразилии. Футболиста отстранили из-за желания перейти в Шахтер
Футбол | 28.04.2026, 10:44
Скандал в Бразилии. Футболиста отстранили из-за желания перейти в Шахтер
Скандал в Бразилии. Футболиста отстранили из-за желания перейти в Шахтер
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Футбол | 28.04.2026, 07:02
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Популярные новости
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
27.04.2026, 09:17 11
Футбол
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
26.04.2026, 18:05 76
Теннис
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
27.04.2026, 10:23 11
Футбол
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 56
Футбол
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
27.04.2026, 13:22
Футбол
