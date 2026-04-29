ВИДЕО. «Тебе понравилось?» Встреча Энрике и Компани после зрелища в ЛЧ

Тренер ПСЖ – Луис Энрике – узнал у наставника «Баварии» Венсана Компани о его впечатлениях от просмотра полуфинального матча Лиги чемпионов.

Венсан был вынужден наблюдать за матчем на «Парк де Пренс» в роли зрителя из-за дисквалификации, поэтому бельгийский специалист следил за игрой с трибун.

Поединок между французским и немецким клубами подарил мощную волну эмоций: команды забили девять мячей, а победителями стали парижане – 5:4.

После матча тренеры встретились в подтрибунном помещении, где Энрике в шутку поинтересовался у Компани, как ему просмотр игры. Бельгиец ответил, что такой формат ему совсем не понравился.

Короткий разговор Энрике с Компани:

– Ты смотрел матч с трибун. Тебе понравилось?

– Нет.

ВИДЕО. «Тебе понравилось?» Встреча Энрике и Компании после зрелища в ЛЧ