Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ВИДЕО. «Тебе понравилось?» Встреча Энрике и Компани после зрелища в ЛЧ
Лига чемпионов
29 апреля 2026, 14:38 | Обновлено 29 апреля 2026, 14:51
505
0

ВИДЕО. «Тебе понравилось?» Встреча Энрике и Компани после зрелища в ЛЧ

Тренеры с улыбкой обменялись несколькими словами

Скриншот

Тренер ПСЖ – Луис Энрике – узнал у наставника «Баварии» Венсана Компани о его впечатлениях от просмотра полуфинального матча Лиги чемпионов.

Венсан был вынужден наблюдать за матчем на «Парк де Пренс» в роли зрителя из-за дисквалификации, поэтому бельгийский специалист следил за игрой с трибун.

Поединок между французским и немецким клубами подарил мощную волну эмоций: команды забили девять мячей, а победителями стали парижане – 5:4.

После матча тренеры встретились в подтрибунном помещении, где Энрике в шутку поинтересовался у Компани, как ему просмотр игры. Бельгиец ответил, что такой формат ему совсем не понравился.

Короткий разговор Энрике с Компани:

– Ты смотрел матч с трибун. Тебе понравилось?

– Нет.

Бавария ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария Венсан Компани Луис Энрике видео
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем