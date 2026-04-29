ВИДЕО. «Тебе понравилось?» Встреча Энрике и Компани после зрелища в ЛЧ
Тренеры с улыбкой обменялись несколькими словами
Тренер ПСЖ – Луис Энрике – узнал у наставника «Баварии» Венсана Компани о его впечатлениях от просмотра полуфинального матча Лиги чемпионов.
Венсан был вынужден наблюдать за матчем на «Парк де Пренс» в роли зрителя из-за дисквалификации, поэтому бельгийский специалист следил за игрой с трибун.
Поединок между французским и немецким клубами подарил мощную волну эмоций: команды забили девять мячей, а победителями стали парижане – 5:4.
После матча тренеры встретились в подтрибунном помещении, где Энрике в шутку поинтересовался у Компани, как ему просмотр игры. Бельгиец ответил, что такой формат ему совсем не понравился.
Короткий разговор Энрике с Компани:
– Ты смотрел матч с трибун. Тебе понравилось?
– Нет.
😁👆🏼 Luis Enrique to Vincent Kompany: “You saw the game from the stands! Did you like it?”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026
“No!”. 😂@CBSSportsGolazo 🎥🔝 pic.twitter.com/1GiPLC5E4V
