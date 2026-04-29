Легенда сборной Франции указал на несправедливость в матче ПСЖ – Бавария
Биксант Лизаразю удивленно отреагировал на назначенный пенальти в ворота мюнхенцев
Бывший защитник сборной Франции – Биксант Лизаразю – назвал «несправедливым» пенальти в ворота «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов против ПСЖ.
Именитый в прошлом футболист попытался проанализировать эпизод без прямой критики главного арбитра Сандро Шерера, который указал на точку из-за игры рукой Альфонсо Дэвиса.
«На месте Альфонсо Дэвиса вы бы поняли, если бы за такое назначили пенальти? Дело не в том, что это «Бавария», но для защитника такие пенальти просто невыносимы, независимо от трактовки естественного увеличения площади тела.
Как будто это естественно – защищаться, держа руки за спиной. На мой взгляд, такие пенальти не следует назначать», – сказал Лизаразю.
Матч в Париже завершился фееричной победой хозяев со счетом 5:4. «Бавария» получит возможность перевернуть ход противостояния в ответной встрече, которая состоится 6 мая.
