  4. Экс-арбитр ФИФА дал оценку двум спорным моментам в матче ПСЖ – Бавария
29 апреля 2026, 12:29 | Обновлено 29 апреля 2026, 12:30
Мирослав Ступар прокомментировал судейство в полуфинальном матче ЛЧ

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о работе судейской бригады в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ – «Бавария», завершившемся победой хозяев – 5:4.

«В общем, рефери Сандро Шерер из Швейцарии хорошо справился со своими обязанностями, хотя поединок был сложным для обслуживания, ведь соперничество проходило на встречных курсах, на высоких скоростях, хватало единоборств.

Было разве что два спорных момента. В компенсированное к первому тайму время мяч после прострела попал в руку защитника гостей Дэвиса в штрафной. Несмотря на то, что мяч срикошетил от корпуса канадского легионера «Баварии», рефери после просмотра видеоповтора указал на 11-метровую отметку. Скорее всего, на решение Шерера повлияло то, что мяч летел в сторону ворот. Это был очень противоречивый эпизод, однако таков был вердикт арбитра.

А на 68-й минуте, когда игрок «Баварии» Диас сократил отставание до минимума, ассистентка арбитра поначалу зафиксировала офсайд. Однако после подсказки арбитра VAR и переговоров с ним, Шерер исправил ошибку своей ассистентки, засчитав взятие ворот».

Ранее руководство «Баварии» отреагировало на безумный матч с ПСЖ в Лиге чемпионов.

