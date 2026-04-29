  4. Руководство Баварии отреагировало на безумный матч с ПСЖ в Лиге чемпионов
29 апреля 2026, 11:49
Руководство Баварии отреагировало на безумный матч с ПСЖ в Лиге чемпионов

Макс Эберль похвалил подопечных Венсана Компани

Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Эберль

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль поделился эмоциями после поражения своей команды в безумном матче против ПСЖ. Это была первая полуфинальная игра Лиги чемпионов.

«Мы доказали, что сегодня могли нанести вред ПСЖ. Мы уступаем один мяч. Нам просто нужно победить, чтобы перевести игру в дополнительное время. Если мы выигрываем больше чем в один мяч, мы проходим дальше. Нам просто нужно отыграть дефицит в один гол.

Для меня это был просто особенный футбольный матч. Можно искать недостатки, если очень этого хочешь.

Для меня это был просто отличный футбольный матч между двумя фантастическими командами, которые действительно хотели играть в атакующий футбол.

Я сам не видел много футбольных матчей такого уровня и такого качества. Соответственно, я очень жду ответного матча.

Мы проигрывали 5:2, а теперь 5:4. Мы не просто позволили «ПСЖ» спокойно праздновать после 5:2, как будто они уже в Будапеште в финале. Когда возвращаешься в такой ситуации, это нечто особенное.

Это говорит о характере этой команды. Без сомнения, нам это пригодится в ответном матче.

Мы уступаем один мяч. Мы знаем, что нам нужно делать. «Альянц Арена» – это тоже крепость, и на следующей неделе мы сможем праздновать уже сами» – сказал Эберль.

Ответный матч между Баварией и ПСЖ запланирован на среду, 6 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий Источник: Get Football News Germany
Манчестер Юнайтед нацелился на 22-летнего футболиста Шахтера
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
