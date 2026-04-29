Руководство Баварии отреагировало на безумный матч с ПСЖ в Лиге чемпионов

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль поделился эмоциями после поражения своей команды в безумном матче против ПСЖ. Это была первая полуфинальная игра Лиги чемпионов.

«Мы доказали, что сегодня могли нанести вред ПСЖ. Мы уступаем один мяч. Нам просто нужно победить, чтобы перевести игру в дополнительное время. Если мы выигрываем больше чем в один мяч, мы проходим дальше. Нам просто нужно отыграть дефицит в один гол.

Для меня это был просто особенный футбольный матч. Можно искать недостатки, если очень этого хочешь.

Для меня это был просто отличный футбольный матч между двумя фантастическими командами, которые действительно хотели играть в атакующий футбол.

Я сам не видел много футбольных матчей такого уровня и такого качества. Соответственно, я очень жду ответного матча.

Мы проигрывали 5:2, а теперь 5:4. Мы не просто позволили «ПСЖ» спокойно праздновать после 5:2, как будто они уже в Будапеште в финале. Когда возвращаешься в такой ситуации, это нечто особенное.

Это говорит о характере этой команды. Без сомнения, нам это пригодится в ответном матче.

Мы уступаем один мяч. Мы знаем, что нам нужно делать. «Альянц Арена» – это тоже крепость, и на следующей неделе мы сможем праздновать уже сами» – сказал Эберль.

Ответный матч между Баварией и ПСЖ запланирован на среду, 6 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.