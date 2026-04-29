Лидер Баварии объяснил поражение от ПСЖ в безумном матче Лиги чемпионов

Лидер мюнхенской Баварии Йозуа Киммих поделился эмоциями после поражения своей команды в безумном матче против ПСЖ. Это была первая полуфинальная игра Лиги чемпионов.

«Думаю, можно было ожидать, что игра будет напряженной от начала до конца, но я не думал, что она будет такой открытой. После матча ощущения странные, ведь мы проиграли только одним голом. В какой-то момент мы уступали три гола, но смогли отыграться и имели ощущение, что на самом деле должны были сравнять счет.

Особенно в конце «Пари Сен-Жермен» выглядел уставшим, у игроков были судороги, и они играли на время. Мы, безусловно, чувствовали, что есть шанс.

Честно говоря, я считал, что мы очень хорошо играли в начале, первые 15-20 минут. Нам нужно было забить второй гол. Затем мы позволили ПСЖ вернуться в игру из-за ошибки в построении атаки, и после этого они стали играть лучше.

Обидно, что мы снова пропустили после стандартного положения – мы не должны этого допускать. Однако мы, безусловно, продемонстрировали очень хорошую реакцию. Ладно, у них был еще один контратакующий момент, и мяч попал в перекладину, но вообще есть ощущение, что это еще не все», – сказал Киммих.

Ответный матч между Баварией и ПСЖ запланирован на среду, 6 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.