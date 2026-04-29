Кристал Пэлас получил неожиданное усиление перед игрой с Шахтером

Лидер обороны английского «Кристал Пэлас» Тайрик Митчелл, недавно получивший травму ахилла, надеется помочь своей команде в полуфинальном матче Лиги конференций против «Шахтера».

Как сообщает Sky Sports, защитник уже начал тренировки и будет готовиться вместе с другими игроками к предстоящему поединку. Официальных комментариев от «Пэлас» относительно его готовности пока не было, но журналисты сообщают, что Митчелл, скорее всего, примет участие в первом матче 1/2 финала ЛК.

Как известно, уже завтра, 30 апреля, англичане сыграют с «Шахтером» в польском Кракове. Ответный матч состоится 7 мая в Лондоне.