Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас получил неожиданное усиление перед игрой с Шахтером
Лига конференций
29 апреля 2026, 13:20 |
Кристал Пэлас получил неожиданное усиление перед игрой с Шахтером

Ключевой игрок «орлов» восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер обороны английского «Кристал Пэлас» Тайрик Митчелл, недавно получивший травму ахилла, надеется помочь своей команде в полуфинальном матче Лиги конференций против «Шахтера».

Как сообщает Sky Sports, защитник уже начал тренировки и будет готовиться вместе с другими игроками к предстоящему поединку. Официальных комментариев от «Пэлас» относительно его готовности пока не было, но журналисты сообщают, что Митчелл, скорее всего, примет участие в первом матче 1/2 финала ЛК.

Как известно, уже завтра, 30 апреля, англичане сыграют с «Шахтером» в польском Кракове. Ответный матч состоится 7 мая в Лондоне.

Тайрик Митчелл Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций
Андрей Плыгун Источник: Sky Sports
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем