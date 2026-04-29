  4. НОСОВ: «Вот если бы Калюжный был негодяем...»
29 апреля 2026, 13:08
НОСОВ: «Вот если бы Калюжный был негодяем...»

Статус сборника не влияет на отношение команды к Ивану

Getty Images/Global Images Ukraine

Председатель наблюдательного совета харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов поделился своим мнением о положении 28-летнего полузащитника сборной Украины Ивана Калюжного в команде.

Носов назвал игрока «бомбой», которая работает по всему полю. На вопрос, изменилась ли его роль в команде после дебюта в сборной, Носов ответил, что статус игрока национальной команды вообще не имеет значения для создания атмосферы в команде.

«Дело в том, что он человек, к которому можно прислушаться. Это выражается не в том, что он игрок сборной, а в том, что он такой человек. Он излучает такую ауру, что к нему прислушиваются. Если бы он пришел в сборную, но был бы каким-то негодяем – никто бы его не слушал», – пояснил функционер.

На счету Калюжного в этом сезоне три гола и две голевые передачи в 26 матчах за «Металлист 1925» во всех турнирах.

По теме:
Президент Полесья Геннадий Буткевич стал фигурантом расследования
БАБЕНКО: «Когда мне об этом говорят, я всегда меняю тему»
Полузащитник, который принадлежит Динамо, рискует не сыграть в сезоне 25/26
Иван Калюжный Владимир Носов Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Футбол | 29 апреля 2026, 08:18 9
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера

На вратаря претендуют «Интер» и «ПСЖ»

Источник: в Динамо даже не думают о бывшем тренере сборной Украины
Футбол | 29 апреля 2026, 06:02 3
Источник: в Динамо даже не думают о бывшем тренере сборной Украины
Источник: в Динамо даже не думают о бывшем тренере сборной Украины

Кандидатура Петракова не рассматривается

Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Футбол | 29.04.2026, 00:03
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 29.04.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Футбол | 29.04.2026, 12:27
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Популярные новости
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 5
Футбол
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
28.04.2026, 07:18 1
Бокс
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
27.04.2026, 12:21 4
Футбол
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
27.04.2026, 13:22 1
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 22
Футбол
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
27.04.2026, 08:53 3
Футбол
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
27.04.2026, 21:49
Бокс
