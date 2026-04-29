НОСОВ: «Вот если бы Калюжный был негодяем...»

Председатель наблюдательного совета харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов поделился своим мнением о положении 28-летнего полузащитника сборной Украины Ивана Калюжного в команде.

Носов назвал игрока «бомбой», которая работает по всему полю. На вопрос, изменилась ли его роль в команде после дебюта в сборной, Носов ответил, что статус игрока национальной команды вообще не имеет значения для создания атмосферы в команде.

«Дело в том, что он человек, к которому можно прислушаться. Это выражается не в том, что он игрок сборной, а в том, что он такой человек. Он излучает такую ауру, что к нему прислушиваются. Если бы он пришел в сборную, но был бы каким-то негодяем – никто бы его не слушал», – пояснил функционер.

На счету Калюжного в этом сезоне три гола и две голевые передачи в 26 матчах за «Металлист 1925» во всех турнирах.