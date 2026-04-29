  4. Вацко оценил вероятность подписания Металлистом 1925 лидера Карпат
Вацко оценил вероятность подписания Металлистом 1925 лидера Карпат

Харьковчане действительно интересуются Костенко

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко прокомментировал слухи о заинтересованности «Металлиста 1925» в подписании вингера «Карпат» Яна Костенко.

Эксперт отметил, что у футболиста летом заканчивается контракт с львовским клубом, следовательно, он может перейти в любую команду на правах свободного агента.

«К нему есть определенный интерес, в том числе со стороны «Металлиста 1925». Но прямо сейчас я бы не решился сказать, как писали, что Костенко близок к переходу в «Металлист 1925». Прямо сейчас я бы даже решился сказать так: мой WhatsApp говорит, наоборот, не близок», – пояснил Виктор.

На счету Костенко в этом сезоне пять забитых мячей и две голевые передачи в 21 матче за «Карпаты».

По теме:
Манчестер Юнайтед нацелился на 22-летнего футболиста Шахтера
Заслуженный артист Украины споет в перерыве матча Металлист 1925 – Полесье
Списанный футболист вернется в Динамо. Его выгоняют из клуба
Ян Костенко Виктор Вацко Металлист 1925 Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: Виктор Вацко
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Футбол | 29 апреля 2026, 00:03 45
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию

Парижане и мюнхенцы устроили настоящее голевое зрелище, забив на двоих девять голов

Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Футбол | 28 апреля 2026, 08:33 27
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон

Команду продолжит тренировать Костюк

Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Футбол | 28.04.2026, 09:52
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Лидер ПСЖ выступил с заявлением после безумного матча с Баварией
Футбол | 29.04.2026, 07:26
Лидер ПСЖ выступил с заявлением после безумного матча с Баварией
Лидер ПСЖ выступил с заявлением после безумного матча с Баварией
Шахтер может напрямую попасть в Лигу чемпионов 26/27. Подарок из Шотландии
Футбол | 28.04.2026, 12:27
Шахтер может напрямую попасть в Лигу чемпионов 26/27. Подарок из Шотландии
Шахтер может напрямую попасть в Лигу чемпионов 26/27. Подарок из Шотландии
Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций
27.04.2026, 12:21 4
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
28.04.2026, 07:02 3
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 4
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 21
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
27.04.2026, 21:29 34
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
27.04.2026, 21:50 39
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
