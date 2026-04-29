Вацко оценил вероятность подписания Металлистом 1925 лидера Карпат

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко прокомментировал слухи о заинтересованности «Металлиста 1925» в подписании вингера «Карпат» Яна Костенко.

Эксперт отметил, что у футболиста летом заканчивается контракт с львовским клубом, следовательно, он может перейти в любую команду на правах свободного агента.

«К нему есть определенный интерес, в том числе со стороны «Металлиста 1925». Но прямо сейчас я бы не решился сказать, как писали, что Костенко близок к переходу в «Металлист 1925». Прямо сейчас я бы даже решился сказать так: мой WhatsApp говорит, наоборот, не близок», – пояснил Виктор.

На счету Костенко в этом сезоне пять забитых мячей и две голевые передачи в 21 матче за «Карпаты».