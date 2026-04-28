Источник: Колос интересуется вингером Карпат Костенко

22-летний полузащитник «Карпат» Ян Костенко летом может продолжить карьеру в составе «Колоса».

Как сообщает журналист Владимир Зверов, руководство ковалевского клуба интересуется возможностью подписания контракта с игроком, у которого в конце сезона истекает срок соглашения с «Карпатами». Таким образом, «Колосу» не придется выплачивать компенсацию за футболиста.

В настоящее время «Колос» занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ с 31 очком в активе. На счету Костенко 22 матча в составе львовян и пять забитых мячей. В «Карпаты» он перешел в 2023 году из СК «Полтавы» на правах свободного агента.