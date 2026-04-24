КОСТЫШИН: «Я очень хочу похвалить свою команду»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин подвел итоги победного матча 25-го тура УПЛ с «Полтавой» – 2:0.

– Это тот момент, когда класс бьет желание?

– Знаете, у нас сегодня было достаточно желания. Может, оно мешало, потому что они были настроены, накручены. В первом тайме погодные условия мешали. Ротация, непривычные сочетания. Но я не увидел ни одного, кто бы не доигрывал, не вырывал стыки, подборы, дуэли. Не хватало качества в атаке, пока была высокая плотность, пока был счет 0:0.

Я очень хочу похвалить свою команду, как они отнеслись к этой игре, после наших таких игр с командами, которые немного ниже [в турнирной таблице], где мы немного не так подходим. Сегодня они молодцы. Я просто хочу их похвалить за правильное отношение к игре.

– Вы отметили ротацию, в центре поля сегодня одновременно играли и Элиас Теллес, и Тарас Степаненко. И где-то казалось, что Элиас уже привык играть на позиции опорного полузащитника, и этого продвижения мяча вперед в первом тайме не хватало.

– Я всегда хотел посмотреть, как будет играть Ника Гагнидзе «десятку», Элиас немного выше. Действительно, Элиас опускался вниз и перекрывал Тараса. И получается, наша структура немного не выглядела так, как мы привыкли играть. Мы потом делали перестановки, потому что Элиас мешал Тарасу и не играл так, как мне хотелось «восьмерку». Нам пришлось делать эти замены чисто тактические. Фланги тоже усилили, они у нас равноценные, но сейчас конкуренцию выигрывают те два футболиста, которые вышли на замену.

– Они, собственно, и решили судьбу игры. Именно Тахири, хотелось о нем поговорить. Он сегодня забил, он сегодня отдал изящную передачу на Салабая.

– Он трудится, у него проходит тяжелая адаптация, но я надеюсь, что этот гол и эта голевая помогут ему показывать свои качества, которые у него были в чемпионате Косово. Потому что как-никак он забивал 16 голов, забить в любом чемпионате 16 голов – это не так просто. Мы из-за этого его выбрали, но у него была хорошая конкуренция с Климчуком, Юра ее выигрывал. Может, ему поможет травма Юры, как бы это ни звучало. Когда он понимает, что остался один… Может, ему так психологически легче играть.