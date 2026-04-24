КОСТЫШИН: «Я очень хочу похвалить свою команду»
Тренер «Колоса» доволен отношением команды к матчу
Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин подвел итоги победного матча 25-го тура УПЛ с «Полтавой» – 2:0.
– Это тот момент, когда класс бьет желание?
– Знаете, у нас сегодня было достаточно желания. Может, оно мешало, потому что они были настроены, накручены. В первом тайме погодные условия мешали. Ротация, непривычные сочетания. Но я не увидел ни одного, кто бы не доигрывал, не вырывал стыки, подборы, дуэли. Не хватало качества в атаке, пока была высокая плотность, пока был счет 0:0.
Я очень хочу похвалить свою команду, как они отнеслись к этой игре, после наших таких игр с командами, которые немного ниже [в турнирной таблице], где мы немного не так подходим. Сегодня они молодцы. Я просто хочу их похвалить за правильное отношение к игре.
– Вы отметили ротацию, в центре поля сегодня одновременно играли и Элиас Теллес, и Тарас Степаненко. И где-то казалось, что Элиас уже привык играть на позиции опорного полузащитника, и этого продвижения мяча вперед в первом тайме не хватало.
– Я всегда хотел посмотреть, как будет играть Ника Гагнидзе «десятку», Элиас немного выше. Действительно, Элиас опускался вниз и перекрывал Тараса. И получается, наша структура немного не выглядела так, как мы привыкли играть. Мы потом делали перестановки, потому что Элиас мешал Тарасу и не играл так, как мне хотелось «восьмерку». Нам пришлось делать эти замены чисто тактические. Фланги тоже усилили, они у нас равноценные, но сейчас конкуренцию выигрывают те два футболиста, которые вышли на замену.
– Они, собственно, и решили судьбу игры. Именно Тахири, хотелось о нем поговорить. Он сегодня забил, он сегодня отдал изящную передачу на Салабая.
– Он трудится, у него проходит тяжелая адаптация, но я надеюсь, что этот гол и эта голевая помогут ему показывать свои качества, которые у него были в чемпионате Косово. Потому что как-никак он забивал 16 голов, забить в любом чемпионате 16 голов – это не так просто. Мы из-за этого его выбрали, но у него была хорошая конкуренция с Климчуком, Юра ее выигрывал. Может, ему поможет травма Юры, как бы это ни звучало. Когда он понимает, что остался один… Может, ему так психологически легче играть.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
