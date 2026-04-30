Бывший капитан Динамо отказался следовать по стопам Милевского и Алиева
Сидорчуку не интересен медиафутбол
Бывший капитан киевского «Динамо», украинский полузащитник Сергей Сидорчук сообщил, что его не интересует украинский медиафутбол.
– А как насчет медиафутбола?
– Я за этим не слежу, и как зрителю мне это не нравится, честно скажу. Это не для меня. Хотя понимаю, что там большая привлекательность и есть интерес, но это не для всех.
Ранее полузащитник бельгийского клуба «Вестерло» Сергей Сидорчук рассказал, какого футболиста сейчас больше всего не хватает сборной Украины. Сидорчук упомянул защитника «Интер Майами» Сергея Кривцова.
