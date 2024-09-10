Экс-капитан сборной Украины рассказал, какого футболиста не хватает команде

Полузащитник бельгийского клуба «Вестерло» Сергей Сидорчук рассказал, какого футболиста сейчас больше всего не хватает сборной Украины. Сидорчук вспомнил о защитнике «Интер Майами» Сергее Кривцове.

«Кривцов очень скучает по сборной. И нам его также не хватает, он был душой компании, с ним всегда весело. Его не хватает сборной, но мы понимаем, что МЛС – это другой мир. Там очень тяжело, постоянные перелеты, разница в часовых поясах», – сказал Сидорчук.

Ранее Сидорчук сравнил «Динамо» Луческу и Шовковского.