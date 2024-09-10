Лига наций10 сентября 2024, 18:54 |
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Экс-капитан сборной Украины рассказал, какого футболиста не хватает команде
Сидорчук вспомнил о Кривцове
10 сентября 2024, 18:54 |
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Полузащитник бельгийского клуба «Вестерло» Сергей Сидорчук рассказал, какого футболиста сейчас больше всего не хватает сборной Украины. Сидорчук вспомнил о защитнике «Интер Майами» Сергее Кривцове.
«Кривцов очень скучает по сборной. И нам его также не хватает, он был душой компании, с ним всегда весело. Его не хватает сборной, но мы понимаем, что МЛС – это другой мир. Там очень тяжело, постоянные перелеты, разница в часовых поясах», – сказал Сидорчук.
Ранее Сидорчук сравнил «Динамо» Луческу и Шовковского.
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