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Лига наций
10 сентября 2024, 18:54 |
1251
1

Экс-капитан сборной Украины рассказал, какого футболиста не хватает команде

Сидорчук вспомнил о Кривцове

10 сентября 2024, 18:54 |
1251
1
Экс-капитан сборной Украины рассказал, какого футболиста не хватает команде
УАФ. Сергей Кривцов

Полузащитник бельгийского клуба «Вестерло» Сергей Сидорчук рассказал, какого футболиста сейчас больше всего не хватает сборной Украины. Сидорчук вспомнил о защитнике «Интер Майами» Сергее Кривцове.

«Кривцов очень скучает по сборной. И нам его также не хватает, он был душой компании, с ним всегда весело. Его не хватает сборной, но мы понимаем, что МЛС – это другой мир. Там очень тяжело, постоянные перелеты, разница в часовых поясах», – сказал Сидорчук.

Ранее Сидорчук сравнил «Динамо» Луческу и Шовковского.

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Вестерло Сергей Сидорчук сборная Украины по футболу Сергей Кривцов Интер Майами
Дмитро Олійник Источник: ВЗбирна
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Ingvar 1970
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