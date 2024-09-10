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  4. Экс-капитан Динамо сравнил команды Луческу и Шовковского
Украина. Премьер лига
10 сентября 2024, 15:28 |
194
0

Экс-капитан Динамо сравнил команды Луческу и Шовковского

Сидорчук отметил прогресс нынешней команды

10 сентября 2024, 15:28 |
194
0
Экс-капитан Динамо сравнил команды Луческу и Шовковского
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Экс-капитан «Динамо» Сергей Сидорчук, который сейчас выступает в Бельгии за «Вестерло», считает, что киевская команда добилась прогресса при тренере Александре Шовковском.

«Не хочется сейчас проводить эти сравнения (между командами Луческу и Шовковского – прим). Должно пройти время. Но «Динамо» стало более сбалансированной командой – это так. Более уверенной в себе командой – это тоже так».

«Однако подождем завершения чемпионата Украины, и если будут золотые медали и третья звездочка, то можно сравнивать будет. Сейчас не хочу сравнивать», – сказал Сидорчук.

По итогам трех сыгранных в сезоне УПЛ матчей «Динамо» набрало 9 очков.

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Сергей Сидорчук Динамо Киев Александр Шовковский Мирча Луческу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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