  Источник: Манчестер Юнайтед нацелился на игрока Шахтера
29 апреля 2026, 10:53 | Обновлено 29 апреля 2026, 11:15
Источник: Манчестер Юнайтед нацелился на игрока Шахтера

Английский гранд интересуется Винисиусом Тобиасом

ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

Защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает в Twitter журналист Экрем Конур.

«Красные дьяволы» будут следить за ситуацией с 22-летним бразильцем, контракт которого с «горняками» рассчитан до лета 2029 года, в течение ближайшего трансферного окна.

В текущем сезоне Тобиас сыграл в составе Шахтера 36 матчей, в которых он отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Рыночная трансферная стоимость Винисиуса составляет 6 млн евро.

Сообщалось, что в Бразилии футболиста отстранили из-за желания перейти в «Шахтер».

Антон Романенко Источник: X (Twitter)
