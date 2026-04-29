Источник: Манчестер Юнайтед нацелился на игрока Шахтера
Английский гранд интересуется Винисиусом Тобиасом
Защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает в Twitter журналист Экрем Конур.
«Красные дьяволы» будут следить за ситуацией с 22-летним бразильцем, контракт которого с «горняками» рассчитан до лета 2029 года, в течение ближайшего трансферного окна.
В текущем сезоне Тобиас сыграл в составе Шахтера 36 матчей, в которых он отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Рыночная трансферная стоимость Винисиуса составляет 6 млн евро.
Сообщалось, что в Бразилии футболиста отстранили из-за желания перейти в «Шахтер».
🚨🆕 #ManchesterUnited— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 28, 2026
Manchester United are monitoring Vini Tobias during the summer window.
📑 Situation → Contract with Shakhtar Donetsk until 2029.
📅 Loan spell at Real Madrid Castilla; joined Shakhtar in Jan 2022.
🤝 @InterTimeLine pic.twitter.com/R3FYodvvBR
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
