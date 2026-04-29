Климец не видит разницы между Шахтером, Динамо, Полесьем и ЛНЗ
Капитан «Эпицентра» считает лидеров УПЛ командами одного уровня
Защитник «Эпицентра» Александр Климец высказал свое мнение об уровне команд, борющихся за места в ТОП-4 чемпионата Украины.
Сейчас первым в турнирной таблице идет донецкий «Шахтер» (60 очков), вторым – черкасский ЛНЗ (52), третьим – «Полесье» (49), четвертым – киевское «Динамо» (47).
«Ожидается интересная борьба за места со второго по четвертое. Честно говоря, сейчас трудно что-то прогнозировать – команды примерно одного уровня», – сказал Климец.
Капитан «Эпицентра» ожидает, что интрига среди лидеров УПЛ сохранится до самого конца.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир Бражко и Николай Михайленко получили повреждение перед игрой против «Кривбасса»
На вратаря претендуют «Интер» и «ПСЖ»
динамо явно на голову сильніше за Шахтар, Полісся та ЛНЗ