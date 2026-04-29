  4. Климец не видит разницы между Шахтером, Динамо, Полесьем и ЛНЗ
29 апреля 2026, 11:06 |
Климец не видит разницы между Шахтером, Динамо, Полесьем и ЛНЗ

Капитан «Эпицентра» считает лидеров УПЛ командами одного уровня

Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Эпицентра» Александр Климец высказал свое мнение об уровне команд, борющихся за места в ТОП-4 чемпионата Украины.

Сейчас первым в турнирной таблице идет донецкий «Шахтер» (60 очков), вторым – черкасский ЛНЗ (52), третьим – «Полесье» (49), четвертым – киевское «Динамо» (47).

«Ожидается интересная борьба за места со второго по четвертое. Честно говоря, сейчас трудно что-то прогнозировать – команды примерно одного уровня», – сказал Климец.

Капитан «Эпицентра» ожидает, что интрига среди лидеров УПЛ сохранится до самого конца.

Александр Климец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Эпицентр Каменец-Подольский
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
Динамо останется без двух игроков сборной Украины перед матчем с Шахтером
напевно климець сліпий як кріт
динамо явно на голову сильніше за Шахтар, Полісся та ЛНЗ
