Климец не видит разницы между Шахтером, Динамо, Полесьем и ЛНЗ

Защитник «Эпицентра» Александр Климец высказал свое мнение об уровне команд, борющихся за места в ТОП-4 чемпионата Украины.

Сейчас первым в турнирной таблице идет донецкий «Шахтер» (60 очков), вторым – черкасский ЛНЗ (52), третьим – «Полесье» (49), четвертым – киевское «Динамо» (47).

«Ожидается интересная борьба за места со второго по четвертое. Честно говоря, сейчас трудно что-то прогнозировать – команды примерно одного уровня», – сказал Климец.

Капитан «Эпицентра» ожидает, что интрига среди лидеров УПЛ сохранится до самого конца.