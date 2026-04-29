Лидер Эпицентра отказался признать Шахтер чемпионом

Капитан «Эпицентра» Александр Климец не согласен с тем, что борьба за чемпионство в УПЛ ещё не завершена. За пять туров до окончания чемпионата «Шахтер» сохраняет лидерство в турнирной таблице с отрывом в восемь очков от ЛНЗ.

«Можно ли уже назвать «Шахтер» чемпионом? Пока у других команд остаются теоретические шансы, говорить об этом рано», – пояснил футболист.

«Эпицентр» сейчас занимает 11-е место в чемпионате с 25 очками в активе. Следующий матч команда из Каменца-Подольского сыграет на выезде 2 мая против «Вереса».