Лидер Эпицентра отказался признать Шахтер чемпионом
Климец напомнил, что у других команд также есть шансы на титул
Капитан «Эпицентра» Александр Климец не согласен с тем, что борьба за чемпионство в УПЛ ещё не завершена. За пять туров до окончания чемпионата «Шахтер» сохраняет лидерство в турнирной таблице с отрывом в восемь очков от ЛНЗ.
«Можно ли уже назвать «Шахтер» чемпионом? Пока у других команд остаются теоретические шансы, говорить об этом рано», – пояснил футболист.
«Эпицентр» сейчас занимает 11-е место в чемпионате с 25 очками в активе. Следующий матч команда из Каменца-Подольского сыграет на выезде 2 мая против «Вереса».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
