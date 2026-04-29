Капитан Эпицентра увидел плюсы в падении уровня УПЛ

Капитан «Эпицентра» Александр Климец поделился своим мнением о текущем уровне чемпионата Украины.

Футболист отметил, что для него это первый сезон в УПЛ, поэтому сравнивать с предыдущими годами ему сложно. Впрочем, Климец уже обнаружил преимущества того, что турнир не такой сильный, как раньше.

«Из того, что я вижу, чемпионат стал более ровным и конкурентным. У ведущих команд – «Шахтера», «Динамо» и «Полесья» – сильные составы, но уже нет тех исполнителей, которые у них были раньше. С ними сложно играть, но вполне реально и конкурировать, и отбирать очки», – признался Климец.

Сейчас «Эпицентр» занимает 11-е место в УПЛ. На счету команды 25 очков в 25 матчах.