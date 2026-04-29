Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усман ДЕМБЕЛЕ: «Под конец мы прекратили играть»
Лига чемпионов
29 апреля 2026, 00:54 | Обновлено 29 апреля 2026, 00:55
216
0

Нападающий «ПСЖ» прокомментировал победу над «Баварией»

УЕФА. Усман Дембеле

Нападающий парижского «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал победу над мюнхенской «Баварией» (5:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов:

«Это были две команды, стремящиеся атаковать и не сомневающиеся в своих силах. Это полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. Мы знаем, что «Бавария» — это топ-команда, и мы тоже. Мы довольны результатом, несмотря на то, что вели 5:2.

Под конец мы немного сбавили обороты. «Бавария» — топ-команда. Это был невероятный матч, и теперь мы поедем в Мюнхен, надеясь одержать победу, чтобы выйти в финал.

Да, мы — две команды, которые стремятся атаковать. Мы не будем менять свою философию. Мы хотим атаковать, и они тоже, поэтому, думаю, нас ждет великолепный матч».

Ответный матч запланирован на 6 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.

Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем