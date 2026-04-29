Усман ДЕМБЕЛЕ: «Под конец мы прекратили играть»

Нападающий парижского «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал победу над мюнхенской «Баварией» (5:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов:

«Это были две команды, стремящиеся атаковать и не сомневающиеся в своих силах. Это полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. Мы знаем, что «Бавария» — это топ-команда, и мы тоже. Мы довольны результатом, несмотря на то, что вели 5:2.

Под конец мы немного сбавили обороты. «Бавария» — топ-команда. Это был невероятный матч, и теперь мы поедем в Мюнхен, надеясь одержать победу, чтобы выйти в финал.

Да, мы — две команды, которые стремятся атаковать. Мы не будем менять свою философию. Мы хотим атаковать, и они тоже, поэтому, думаю, нас ждет великолепный матч».

Ответный матч запланирован на 6 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.