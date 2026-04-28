Лига чемпионов28 апреля 2026, 22:39 | Обновлено 28 апреля 2026, 22:49
211
0
ВИДЕО. Ассист Дембеле. ПСЖ вышел вперед в игре с Баварией
Жоау Невеш отличился голом на 33-й минуте
28 апреля 2026, 22:39 | Обновлено 28 апреля 2026, 22:49
211
0
28 апреля в Париже «ПСЖ» сыграет против «Баварии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов 2025/26 на стадионе «Парк де Пренс».
На 33-й минуте встречи парижане впервые вышли вперед – португальский полузащитник Жоау Невеш отличился головой после подачи с углового и сделал счет 2:1 в пользу своей команды.
Угловой подал обладатель «Золотого мяча» 2025 года Усман Дембеле.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 апреля 2026, 13:39 35
«Шахтер» может недополучить бонусы, прописанные в контракте Мудрика с «Челси»
Футбол | 28 апреля 2026, 19:55 6
Главным арбитром стал Афанасьев
Футбол | 28.04.2026, 07:46
Футбол | 28.04.2026, 08:33
Футбол | 28.04.2026, 07:02
Комментарии 0
Популярные новости
27.04.2026, 09:28 4
27.04.2026, 23:59
26.04.2026, 16:59 56
27.04.2026, 17:09 5
27.04.2026, 10:23 11
27.04.2026, 21:50 39
27.04.2026, 09:04
27.04.2026, 09:17 15