Вратарь ЛНЗ: «После ухода Оба немного перестроили игру»

Голкипер ЛНЗ Алексей Паламарчук уверен, что его команде удастся заменить Проспера Оба, зимой перешедшего в «Шахтер».

– В этом месяце сыграли вничью с «Шахтером», в первом матче уверенно на выезде обыграли «горняков». Трудно не упомянуть в этом случае о Проспере Оба. Ощущается ли его отсутствие в команде?

– Возможно, да, потому что в некоторых моментах на него рассчитывали очень много. Сейчас после его ухода немного перестроили игру, есть другие футболисты, пытающиеся забивать. Конечно, он классно себя проявил в первом круге. Это футбол, мы понимаем, что нужно двигаться дальше. Неважно, каков был игрок, потому что играет команда – и выигрывает команда.

– В следующем сезоне ЛНЗ может играть уже в еврокубках. По вашему мнению, готов ли этот состав к выступлениям на международной арене, стоит ли усиливаться?

– По-моему, каждой команде всегда нужно усиливаться, неважно еврокубки это или нет, нужно всегда искать возможности усиливаться. Если приходит футболист и он сильнее тех, кто в этой команде, то он ценный игрок, – сказал Паламарчук.

За ЛНЗ и «Шахтер» Оба в этом сезоне провел 21 матч в УПЛ, забил восемь мячей и четырежды ассистировал партнерам.