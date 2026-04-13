Вратарь ЛНЗ после ничьей с Шахтером: «Мы гаву піймали в обороне»

В топ-матче тура УПЛ ЛНЗ и Шахтер сыграли в яркую ничью 2:2. Игру оценил вратарь хозяев Алексей Паламарчук.

«Долго ждали этот матч. Понимали, с кем играли, но хотели победить. Наверное, заслуженный результат. Хочу болельщиков поблагодарить. В первом тайме Шахтер дважды пробил и дважды забил. Где-то «гаву піймали» в обороне».

«В раздевалку пришли грустные немного. Но сумели собраться и отыгрались. Песни в раздевалке? Музыка, наверное, радио кто-то включил. Это не победа. Настроение нормальное – не проиграли и не выиграли, 50 на 50», – сказал Паламарчук.

В таблице ЛНЗ и Шахтер набрали по 51 очку и идут в топ-2.