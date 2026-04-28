Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Глава Ла Лиги – о реформе VAR: «Мы должны взять быка за рога»
Испания
28 апреля 2026, 21:08 |
Хавьер Тебас недоволен тем, как сейчас работает VAR

Getty Images/Global Images Ukraine. VAR

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался за реформу системы видеопомощи арбитрам.

«Многое нужно изменить в VAR. Нам нужно пересмотреть подход. Мир VAR зависит от правил IFAB. В следующем году у нас будет автоматический офсайд. Полуавтоматическая система – это просто уловка. Это поможет в некоторых моментах, сделает игру более объективной», – заявил Тебас.

Искусственный интеллект будет внедрен в процесс отбора арбитров. VAR существует уже много лет, и все говорят о минимальном вмешательстве и о том, что его игнорируют. Просмотр дольше минуты – это не очевидная ошибка. Мы должны взять быка за рога. Это проблема, которая вызывает много разочарования. Что-то не работает», – добавил глава Ла Лиги.

Система VAR работает в Испании с сезона 2018/19.

По теме:
Оцените материал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем