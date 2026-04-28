Глава Ла Лиги – о реформе VAR: «Мы должны взять быка за рога»
Хавьер Тебас недоволен тем, как сейчас работает VAR
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался за реформу системы видеопомощи арбитрам.
«Многое нужно изменить в VAR. Нам нужно пересмотреть подход. Мир VAR зависит от правил IFAB. В следующем году у нас будет автоматический офсайд. Полуавтоматическая система – это просто уловка. Это поможет в некоторых моментах, сделает игру более объективной», – заявил Тебас.
Искусственный интеллект будет внедрен в процесс отбора арбитров. VAR существует уже много лет, и все говорят о минимальном вмешательстве и о том, что его игнорируют. Просмотр дольше минуты – это не очевидная ошибка. Мы должны взять быка за рога. Это проблема, которая вызывает много разочарования. Что-то не работает», – добавил глава Ла Лиги.
Система VAR работает в Испании с сезона 2018/19.
