В Италии судьям на VAR жестами подсказывали решения

В Италии разгорается судейский скандал со злоупотреблениями со стороны главы арбитров Джанлуки Рокки, который уже подал в отставку. Руководитель VAR Андреа Джервазони также находится под следствием.

Журналисты узнали, что на видеопомощников оказывалось давление с помощью жестов. Поднятая рука означала «не вмешивайся», а сжатый кулак – «зови судью к монитору».

В матче «Удинезе» – «Парма», который состоялся год назад, видеоассистент Даниэле Патерна не собирался звать судью к монитору после разбора эпизода, за который в ворота хозяев могли назначить пенальти, но повернулся в сторону и кого-то спросил: «Это пенальти?» После этого он все же подозвал к монитору главного арбитра.