Экс-звезда Манчестер Сити купил всем одноклубникам дорогущие Rolex

Рияд Марез сделал дорогие подарки всем одноклубникам по «Аль-Ахли»
Проявив лидерские качества как на поле, так и за его пределами, алжирский полузащитник Рияд Марез удивил своих товарищей по команде «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии исключительным подарком, отпраздновав триумф в Лиге чемпионов АФК во втором сезоне подряд.
Марез подарил своим товарищам по команде роскошные часы престижного бренда Rolex. Каждые часы были персонализированы именем игрока и дизайном, символизирующим азиатский трофей, служа напоминанием об этом достижении.
Стоимость каждых часов составила более 20 000 евро – свидетельство значимости этого жеста по отношению к его товарищам по команде. Но на этом история не заканчивается: сенегальский вратарь Эдуар Менди и турецкий защитник Мерих Демирал разделят с Марезом траты на подарки, демонстрируя сильное единство и семейный дух в команде.
Марезу 35 лет, лучшие годы он провел в «Гавре», «Лестере» и «Манчестер Сити».
🚨 After Riyad Mahrez’s initiative to gift watches to Al-Ahli players in celebration of the Elite Championship title…— Quatre Gist 🇧🇯 (@QuatreGist) April 28, 2026
The team captains, Édouard Mendy and Merih Demiral, refused to let Mahrez bear the full cost alone. They decided that the three of them would share the cost of… pic.twitter.com/cYiKIFuTvA
