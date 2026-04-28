Экс-звезда Манчестер Сити купил всем одноклубникам дорогущие Rolex

Проявив лидерские качества как на поле, так и за его пределами, алжирский полузащитник Рияд Марез удивил своих товарищей по команде «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии исключительным подарком, отпраздновав триумф в Лиге чемпионов АФК во втором сезоне подряд.

Марез подарил своим товарищам по команде роскошные часы престижного бренда Rolex. Каждые часы были персонализированы именем игрока и дизайном, символизирующим азиатский трофей, служа напоминанием об этом достижении.

Стоимость каждых часов составила более 20 000 евро – свидетельство значимости этого жеста по отношению к его товарищам по команде. Но на этом история не заканчивается: сенегальский вратарь Эдуар Менди и турецкий защитник Мерих Демирал разделят с Марезом траты на подарки, демонстрируя сильное единство и семейный дух в команде.

Марезу 35 лет, лучшие годы он провел в «Гавре», «Лестере» и «Манчестер Сити».