Стало известно, кто будет судить топ-матч Динамо – Шахтер

3 мая состоится матч чемпионата Украины между Динамо и Шахтером. Встреча пройдет в Киеве на стадионе имени Лобановского, начало в 18:00.

Хозяева в турнирной таблице набрали 47 очков и идут на 4-й позиции, а Шахтер лидирует и близок к чемпионскому титулу с 60 пунктами.

Комитет арбитров УАФ назначил на этот поединок судейскую бригаду, которую возглавит Александр Афанасьев из Харькова.

В сезоне 2025/2026 Афанасьев отработал в статусе главного арбитра на 12 матчах Украинской Премьер-Лиги и 1 матче Кубка Украины. В этих поединках он показал суммарно 28 желтых карт и назначил 1 пенальти.

Официальные лица матча «Динамо» – Шахтер:

Главный арбитр – Афанасьев (Харьков)

Ассистенты – Рыбченко (Запорожье), Романов (Днепр)

4-й арбитр – Задиран(Киевская обл.)

Наблюдатель арбитража – Шандор (Львов)

Арбитр ВАА – Новохатний (Черкассы)

Ассистент ВАА – Стрелецкая (Сумы)

Наблюдатель ВАА – Можаровский (Львов)