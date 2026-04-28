Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто будет судить топ-матч Динамо – Шахтер
Украина. Премьер лига
28 апреля 2026, 19:55 | Обновлено 28 апреля 2026, 19:58
Стало известно, кто будет судить топ-матч Динамо – Шахтер

Главным арбитром стал Афанасьев

3 мая состоится матч чемпионата Украины между Динамо и Шахтером. Встреча пройдет в Киеве на стадионе имени Лобановского, начало в 18:00.

Хозяева в турнирной таблице набрали 47 очков и идут на 4-й позиции, а Шахтер лидирует и близок к чемпионскому титулу с 60 пунктами.

Комитет арбитров УАФ назначил на этот поединок судейскую бригаду, которую возглавит Александр Афанасьев из Харькова.

В сезоне 2025/2026 Афанасьев отработал в статусе главного арбитра на 12 матчах Украинской Премьер-Лиги и 1 матче Кубка Украины. В этих поединках он показал суммарно 28 желтых карт и назначил 1 пенальти.

Официальные лица матча «Динамо» – Шахтер:

Главный арбитр – Афанасьев (Харьков)

Ассистенты – Рыбченко (Запорожье), Романов (Днепр)

4-й арбитр – Задиран(Киевская обл.)

Наблюдатель арбитража – Шандор (Львов)

Арбитр ВАА – Новохатний (Черкассы)

Ассистент ВАА – Стрелецкая (Сумы)

Наблюдатель ВАА – Можаровский (Львов)

Александр Афанасьев Динамо Киев Динамо - Шахтер Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Топ матч👍
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Видимо судья 
Ответить
+1
Крутые выходные😋
СБ 13:00
U19 Дерби🧡🖤🔥⚪🔵
ВС 18:00
УПЛ Дерби🧡🖤🔥⚪🔵
Ответить
0
Афанасьєв продажний 
Він є ручним рижим арбітром 
Ответить
-2
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем