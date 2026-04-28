Стало известно, кто будет судить топ-матч Динамо – Шахтер
Главным арбитром стал Афанасьев
3 мая состоится матч чемпионата Украины между Динамо и Шахтером. Встреча пройдет в Киеве на стадионе имени Лобановского, начало в 18:00.
Хозяева в турнирной таблице набрали 47 очков и идут на 4-й позиции, а Шахтер лидирует и близок к чемпионскому титулу с 60 пунктами.
Комитет арбитров УАФ назначил на этот поединок судейскую бригаду, которую возглавит Александр Афанасьев из Харькова.
В сезоне 2025/2026 Афанасьев отработал в статусе главного арбитра на 12 матчах Украинской Премьер-Лиги и 1 матче Кубка Украины. В этих поединках он показал суммарно 28 желтых карт и назначил 1 пенальти.
Официальные лица матча «Динамо» – Шахтер:
Главный арбитр – Афанасьев (Харьков)
Ассистенты – Рыбченко (Запорожье), Романов (Днепр)
4-й арбитр – Задиран(Киевская обл.)
Наблюдатель арбитража – Шандор (Львов)
Арбитр ВАА – Новохатний (Черкассы)
Ассистент ВАА – Стрелецкая (Сумы)
Наблюдатель ВАА – Можаровский (Львов)
Він є ручним рижим арбітром