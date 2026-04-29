Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-капитан Динамо: «Мне нравится, как работает этот тренер»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2026, 10:56 | Обновлено 29 апреля 2026, 11:02
Экс-капитан Динамо: «Мне нравится, как работает этот тренер»

Сергей Сидорчук похвалил Виталия Пономарева

Бывший капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук похвалил коуча черкасского ЛНЗ Виталия Пономарева. В настоящее время «фиолетовые» проводят сенсационный сезон в УПЛ.

– Вы акцентировали внимание на возрасте футболистов. А если говорить о другой тенденции, которую мы сейчас наблюдаем, – омоложение тренерского корпуса, в частности в УПЛ?

– Это интересно, мне кажется, что в этом есть определенный смысл. Лично мне интереснее наблюдать за младшей тренерской школой. При этом есть тренеры, которые, скажем так, постарше, но также пытаются следить за тенденциями.

Я не хочу никого обижать или кого-то выделять, но если говорить об УПЛ и нашем чемпионате, то мне интересно наблюдать, например, за ЛНЗ. Мне нравится, как работает Пономарев, его идеи. Он молод, как вы считаете?

– По-моему, среднего возраста.

– Вот и мне так кажется. Если говорить еще о младших тренерах, то мне также интересно наблюдать за Ротанем и его работой. Мне импонирует, когда от тренера идет энергия – когда это чувствуется и на поле, и у его подопечных. Мне кажется, это одна из самых главных. То, что не всегда видно, но что ты можешь почувствовать как зритель или футболист: как тебя заряжают, как настраивают. Энергия тренера всегда ретранслируется через игроков на поле, – сказал Сергей.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 52 турнирных балла после 25 сыгранных матчей.

Сергей Сидорчук ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
я думав похвалить костюка
не подинамівські це якось
