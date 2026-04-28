Лига чемпионов28 апреля 2026, 19:17 |
ПСЖ – Бавария. Противостояние лучших атакующих команд в сезоне ЛЧ
Оба клуба имеют одинаковое количество забитых мячей в текущем розыгрыше турнира
Сегодня в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов встретятся две лучшие атакующие команды текущего сезона.
«Бавария» и ПСЖ забили больше всех голов среди всех команд (38), однако мюнхенцы сделали это за 12 матчей, а парижане — за 14.
Обогнать «Баварию» и ПСЖ могут только «Атлетико» (34) и «Арсенал» (27), которые сыграют между собой завтра.
Команды с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (в скобках – количество сыгранных матчей):
- 38 – Бавария (12)
- 38 – ПСЖ (14)
- 34 – Атлетико (14)
- 33 – Реал (14)
- 32 – Барселона (12)
- 29 – Ньюкасл Юнайтед (12)
- 27 – Арсенал (12)
- 24 – Ливерпуль (12)
- 22 – Тоттенхэм Хотспур (10)
- 22 – Боруссия Дортмунд (10)
