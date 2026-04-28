Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Бавария. Противостояние лучших атакующих команд в сезоне ЛЧ
Лига чемпионов
28 апреля 2026, 19:17
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов встретятся две лучшие атакующие команды текущего сезона.

«Бавария» и ПСЖ забили больше всех голов среди всех команд (38), однако мюнхенцы сделали это за 12 матчей, а парижане — за 14.

Обогнать «Баварию» и ПСЖ могут только «Атлетико» (34) и «Арсенал» (27), которые сыграют между собой завтра.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (в скобках – количество сыгранных матчей):

  • 38 – Бавария (12)
  • 38 – ПСЖ (14)
  • 34 – Атлетико (14)
  • 33 – Реал (14)
  • 32 – Барселона (12)
  • 29 – Ньюкасл Юнайтед (12)
  • 27 – Арсенал (12)
  • 24 – Ливерпуль (12)
  • 22 – Тоттенхэм Хотспур (10)
  • 22 – Боруссия Дортмунд (10)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем