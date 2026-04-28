Ходар повесил баранку чеху и вышел на Синнера в четвертьфинале Мадрида
19-летний испанец обыграл Вита Копрживу в двух сетах
19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар (ATP 42) вышел в четвертьфинал на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.
Ходар разгромил чеха Вита Копрживу (ATP 66) за 1 час и 20 минут, оформив баранку во втором сете – 7:5, 6:0.
Это была первая очная встреча игроков.
19-летний испанец стал третьим молодым теннисистом, которому удалось выйти в четвертьфинал Мастерса в Мадриде, после Рафаэля Надаля (2005 год) и Карлоса Алькараса (2022 и 2023 года).
Ходар получил wild card от организаторов турнира и уже успел стал сенсацией на домашнем Мастерсе, обыграв восьмую ракетку мира Алекса де Минаура в поединке 1/32 финала.
В 1/4 финала Ходар встретится с лидером мужского рейтинга ATP Янником Синнером.
ATP 1000 в Мадрид. Грунт, 1/8 финала
Вит Копржива – Рафаэль Ходар [WC] – 5:7, 0:6
3 - List of Spanish teenagers to reach the quarter-final at the Madrid Open since the event's inauguration in 2002:— OptaAce (@OptaAce) April 28, 2026
Rafael Nadal (2005)
Carlos Alcaraz (2022-23)
Rafael Jodar (2026) 🆕
Buoyed! 🇪🇸🐂
