Ходар повесил баранку чеху и вышел на Синнера в четвертьфинале Мадрида

19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар (ATP 42) вышел в четвертьфинал на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

Ходар разгромил чеха Вита Копрживу (ATP 66) за 1 час и 20 минут, оформив баранку во втором сете – 7:5, 6:0.

Это была первая очная встреча игроков.

19-летний испанец стал третьим молодым теннисистом, которому удалось выйти в четвертьфинал Мастерса в Мадриде, после Рафаэля Надаля (2005 год) и Карлоса Алькараса (2022 и 2023 года).

Ходар получил wild card от организаторов турнира и уже успел стал сенсацией на домашнем Мастерсе, обыграв восьмую ракетку мира Алекса де Минаура в поединке 1/32 финала.

В 1/4 финала Ходар встретится с лидером мужского рейтинга ATP Янником Синнером.

ATP 1000 в Мадрид. Грунт, 1/8 финала

Вит Копржива – Рафаэль Ходар [WC] – 5:7, 0:6

BTU / Denys Didkivskyi

