Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем
Германия
29 апреля 2026, 23:29
Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем

В клубе впечатлены прогрессом Кревсуна

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Кревсун

Футболист дортмундской «Боруссии» Даниил Кревсун продолжает прогрессировать в клубной системе.

Украинец провел свой юбилейный 100-й официальный матч за молодежные команды «Боруссии» (U19 и U23), отличившись голом в игре против «Бохольта» (1:1). В клубе рассматривают возможность продления контракта с 21-летним игроком, поскольку его соглашение истекает летом.

Кревсун уже имеет 11 голов и 12 ассистов в системе клуба, а также стабильно выступает за молодежную сборную Украины, где играет на позиции атакующего полузащитника.

В клубе уже активно сравнивают футболиста с Андреем Ярмоленко, экс-игроком «Боруссии», который провел там 26 матчей (6 голов и 6 ассистов).

Отмечается, что «Боруссия» продолжает изучать украинский рынок в поисках талантов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продлили контракт с перспективным вингером
Бавария получила предложение на 200 млн евро и приняла решение
ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт с одним из ключевых игроков команды
Дмитрий Олийченко Источник: RUHR24
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»
Футбол | 29 апреля 2026, 20:27 15
Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»
Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»

Тренер подтвердил главную задачу на турнир

Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Футбол | 29 апреля 2026, 07:16 0
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер

Артем опубликовал пост в telegram

Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Футбол | 29.04.2026, 08:18
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Футбол | 29.04.2026, 07:50
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Знаменитый европейский клуб хочет купить у Шахтера двух звезд
Футбол | 29.04.2026, 22:49
Знаменитый европейский клуб хочет купить у Шахтера двух звезд
Знаменитый европейский клуб хочет купить у Шахтера двух звезд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 42
Футбол
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
27.04.2026, 17:11 31
Футбол
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 79
Футбол
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
28.04.2026, 09:52 41
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 18:17 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем