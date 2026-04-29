Боруссия нашла нового Ярмоленко и подпишет контракт с украинцем

Футболист дортмундской «Боруссии» Даниил Кревсун продолжает прогрессировать в клубной системе.

Украинец провел свой юбилейный 100-й официальный матч за молодежные команды «Боруссии» (U19 и U23), отличившись голом в игре против «Бохольта» (1:1). В клубе рассматривают возможность продления контракта с 21-летним игроком, поскольку его соглашение истекает летом.

Кревсун уже имеет 11 голов и 12 ассистов в системе клуба, а также стабильно выступает за молодежную сборную Украины, где играет на позиции атакующего полузащитника.

В клубе уже активно сравнивают футболиста с Андреем Ярмоленко, экс-игроком «Боруссии», который провел там 26 матчей (6 голов и 6 ассистов).

Отмечается, что «Боруссия» продолжает изучать украинский рынок в поисках талантов.