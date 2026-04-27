Кревсун напомнил о себе голом, забив спасательный мяч за Боруссию Дортмунд

Молодой украинский футболист Даниил Кревсун спас «Боруссию» Дортмунд II в матче Региональной лиги (Запад).

Кревсун помог «шмелям» избежать поражения в выездном матче против «Бохольта».

Украинец отметился голом на 64-й минуте и установил на табло счет 1:1.

В этом сезоне за «Боруссию» Дортмунд II украинец провел 28 матчей, забил два мяча и отдал три ассиста.

После 31-го тура команда украинца занимает третье место в лиге, имея в активе 57 очков. Команда потеряла все шансы на повышение в классе, поскольку отставание от первого места составляет девять очков.

Региональная лига (Запад). 31-й тур, 26 апреля

«Бохольт» – «Боруссия» Дортмунд II – 1:1

Голы: Лорх, 35 – Кревсун, 64

