Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
На вратаря претендуют «Интер» и «ПСЖ»
Лиссабонская «Бенфика» летом продаст вратаря сборной Украины Анатолия Трубина.
Как сообщает источник, у лиссабонского клуба уже есть список команд, готовых купить украинца – это «ПСЖ», «Интер», «Фулхэм», «Ноттингем Форест» и «Бешикташ».
Отмечается, что «орлы» установили на Анатолия ценник в размере 25 миллионов евро.
Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года. В этом сезоне в активе украинского голкипера 47 матчей, 38 пропущенных голов и 21 поединок, в котором ему удалось сохранить ворота на нуле.
