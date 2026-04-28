Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера

Лиссабонская «Бенфика» летом продаст вратаря сборной Украины Анатолия Трубина.

Как сообщает источник, у лиссабонского клуба уже есть список команд, готовых купить украинца – это «ПСЖ», «Интер», «Фулхэм», «Ноттингем Форест» и «Бешикташ».

Отмечается, что «орлы» установили на Анатолия ценник в размере 25 миллионов евро.

Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года. В этом сезоне в активе украинского голкипера 47 матчей, 38 пропущенных голов и 21 поединок, в котором ему удалось сохранить ворота на нуле.